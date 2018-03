Web kasetofon

U ranim danima razvoja kućnih računara, mnogo pre mobilnih telefona, Interneta, diskova i memorijskih kartica, programi su se snimali na obične audio kasete (šta li je to audio kaseta, pitaju se mlađi posetioci našeg sajta) s kojih se inače slušala muzika. Bitovi kodirani u čudno zujanje stizali su do računara i on ih je startovao, a korisnik je potom mogao da uživa u svom omiljenom poslovnom programu ili igrici. Brzina prenosa je obično bila oko 1200 bita u sekundi, pa je za učitavanje igrice od, recimo, 16 kilobajta bilo potrebno oko 2 minuta.

Acorn BBC B je bio jedan od poznatijih računara iz osamdesetih godina prošlog veka – za naše tržište je bio preskup tako da ga nije bilo mnogo, ali je u Velikoj Britaniji stekao široku popularnost, pre svega kao školski računar. Za njega su napisane desetine hiljada programa, od poslovnih do igara. Postojala je i jeftinija verzija (delimično) kompatibilna s BBC B koja se zvala Acorn Electron.

Ukoliko ste sačuvali stari BBC B ili Electron, postavlja se pitanje kako da učitate neki program u njega. Kasete, pa i diskete su već popustile pod neminovnim zubom vremena, pa učitavanje programa često ne uspeva. Srećom, tu je Web – u okviru projekta PlayUEF sakupljeno je preko 1000 programa i postavljeno na Web. Dovoljno je da port za slušalice vašeg PC-ja povežete na kasetni port računara BBC B, kliknete na željenu igru, na BBC-ju zadate komandu za učitavanje programa s kasete (obično je to komanda CHAIN “”, ili LOAD “” pa onda RUN) i učitavanje počinje, a kada se ono završi automatski kreće i igra. Kvalitet zvuka je savršen, dakle greški u učitavnju neće biti, nema potrebe za zloglasnim “štelovanjem azimuta glave kasetofona”.

Eto prilike da se podsetite igara koje ste nekad voleli, recimo Snapper, Planetorid, Chuckie Egg, Repton, Castle Quest, možda i originalna Elite… Čak i ako nemate računar, posetite http://www.8bitkick.cc/playuef.html i oslušnite kako su programi zvučali.

