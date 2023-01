Apple objavio izvorni kod softvera za Lisa kompjuter

Lisa je Apple-ov prvi računar sa grafičkim interfejsom, koji je predstavljen pre tačno četiri decenije, 19. januara 1983. godine. U vreme kada je pušten u prodaju nije dobro prihvaćen, prvenstveno zbog visoke cene (tadašnjih 9.995 dolara, što bi danas iznosilo oko 30.000 dolara). Međutim, ovaj računar postavio je osnove za mnogo uspešniji Macintosh, koji je predstavljen godinu dana kasnije.

Computer History Museum je u saradnji sa Apple-om objavio izvorni kod za Lisa softver, što uključuje operativni sistem i aplikacije koje su se dobijale uz njega. Većina koda je napisana u Pascal-u, programskom jeziku iz 1970. godine, koji je upotrebljavan i za razvoj Mac softvera.

Softver na Lisa računaru bio je ispred svog vremena, ne samo zbog grafičkog okruženja, već je podržavao i neku vrstu „preemtive multitasking-a“ – ako bi jedna aplikacija „pala“, to ne bi uticalo na krah celog računara. Interesantno je da ovo nije bilo implementirano na Mac-u sve do 2001. godine i OS X 10.0. Lisa operativni sistem je imao i zaštićenu memoriju, a podržavao je do 2 MB RAM-a. Iako su u to vreme to bile napredne funkcije, uticale su na usporavanje 5 MHz Motorola 68000 procesora u računaru, čineći da Lisa bude spora, čak i za to vreme.

U svakom slučaju, javno objavljivanje izvornog koda predstavlja veliku stvar, jer je Lisa predstavljala značajan trenutak u istoriji računara. Izvorni kod softvera Lisa računara možete preuzeti ovde.

Izvor: HowToGeek

