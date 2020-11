Apple One pretplata za Apple usluge već od $15

Apple je predstavio svoju Apple One pretplatu koja obuhvata jednu pretplatu za Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade i iCloud usluge, uz još nekoliko drugih, manje poznatih usluga ove kompanije.

Stiže i Apple Fitness+

“Apple One će biti jednostavno kupiti i koristiti isto kao što je to lako i sa ostalim našim uslugama,” rekao je CEO Tim Cook. Takođe je rekao da će uz Apple Fitness+ biti omogućeni časovi treniranja za one koji imaju Apple Watch. Ta usluga će startovati kasnije u toku godine.

Cena za jednog korisnika usluge košta 15 dolara, a osim dostupnih Apple Music, Apple TV+ i Apple Arcade servisa, omogućava i 50 GB iCloud skladišta. Ukoliko se pretplatite na Apple One, uštedećete šest dolara u odnosu na situaciju da svaku uslugu plaćate pojedinačno .

