Apple patentirao tastaturu koja se bori protiv prašine

Kada je Apple predstavio novi Retina MacBook, u paketu je došla i nova tastatura za laptop, koja je prilično tanja, te pravi kraće pauze između slova. Iako se radi o korisnim poboljšanjima, tanji profil je doveo da toga da prašina i prljavština koje se nađu između tastera mogu ozbiljno da ugroze rad tastature.

Upravo zbog toga je ponovo počelo da se govori o patentu kompanije Apple, koji nudi rešenje za ovaj problem, budući da bi mogao da eliminiše pomenute komplikacije, a kroz dve ponuđene opcije – tako što zatvara svaku šupljinu u koju bi prljavština mogla da dospe, ili uz pomoć membrana koje se nalaze ispod svakog tastera, a koje ispuštaju vazduh svaki put kada se na njih izvrši pritisak, te tako uklanjaju prašinu koja bi u suprotnom ostala ispod tastera.

Patent ukazuje na to da Apple planira da se ozbiljno pozabavi problemom prljavštine, budući da se u opisu ističe da materije koje upadnu između tastera mogu da dovedu do korozije, te ugroze rad tastature. Jedini problem je to što je prijava za patent podneta još 2016. godine, pa se postavlja pitanje da li će otporna tastatura ikada doći do korisnika, ili će pak nastaviti da postoji samo kao ideja.

