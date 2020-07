Apple dobio poresku bitku protiv EU, izbegao kaznu od 15 milijardi dolara

Apple je pobedio u žalbi protiv odluke EU koja je naložila da kompanija plati Irskoj 15 milijardi dolara zaostalih poreza, nakon što je drugi najviši Evropski sud odbacio tvrdnje da su poreske olakšice bile ilegalna subvencija.

Slučaj proizlazi iz presude Evropske komisije iz 2016. godine da je Irska prekršila pravila EU o državnoj pomoći tako što je Apple-u omogućavala ilegalne poreske olakšice više od decenije. Opšti sud EU u sredu je poništio odluku jer Komisija nije pokazala „na traženi pravni standard“ da je Apple dobio nepravednu prednost.

„Opšti sud smatra da komisija nije, u alternativnom obrazloženju, dokazala da su osporena poreska rešenja rezultat slobodnog odlučivanja koje su vršile irske poreske vlasti“, rekao je sud u saopštenju za javnost.

Apple je na odluku odgovorio u izjavi:

Irska vlada pridružila se kompaniji u žalbi na presudu, pošto je njen režim niskog poreza privukao 250.000 multinacionalnih kompanija. „Irska je uvek jasno pokazivala da se ne pruža specijalan tretman za dve Apple kompanije. Tačan iznos… naplaćen je u skladu s normalnim irskim poreskim pravilima“, navodi se u saopštenju ministarstva finansija.

