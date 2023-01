Apple TV i Apple Music stigli u Microsoft Store

Apple Music i TV aplikacije su stigle kao verzije za pregled na Microsoft Windows 11. Sada je moguće preuzeti aplikacije iz Microsoft Store-a, zajedno sa drugom aplikacijom za pregled pod nazivom Apple Devices koja vam omogućava da upravljate Apple uređajima sa svog Windows računara.

Nove aplikacije su zamenile iTunes

Na svom Surface događaju 2022., Microsoft je najavio da će aplikacije stići na Windows 11 ove godine, tako da vest nije veliko iznenađenje. Apple-ove samostalne Windows medijske aplikacije su dugo dolazile. One su zamenile iTunes na Mac-u, a cilj je da ih na kraju zamene i na Windows-u. Čini se da sve aplikacije zahtevaju Windows 11 Build 22621 ili noviju verziju. Apple TV funkcioniše slično kao aplikacija na Xbox ili Smart TV-u, dajući pristup Apple TV+ i Apple TV kanalima, zajedno sa filmovima i TV emisijama iz iTunes Store-a. Apple Music-u nedostaje funkcija teksta, ali je inače ista kao verzija za macOS.

Što se tiče Apple uređaja, on takođe zamenjuje iTunes za sinhronizaciju i rezervnu kopiju. To će vam omogućiti da napravite rezervnu kopiju Apple uređaja, sinhronizujete lokalne medije i vratite firmware bez potrebe za iTunes-om. Kada ih pokrenete prvi put, bićete upozoreni da će iTunes za Windows prestati da radi i moraćete da deinstalirate aplikacije da biste nastavili da koristite iTunes. To nije nužno loša stvar, jer iTunes za Windoes baš i ne nudi sjajno korisničko iskustvo.

