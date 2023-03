Apple TV+ najavio novu postapokaliptičnu dramu

Publika izgleda voli priče o propasti sveta, pa je sve više serija i filmova koji se bave baš tom temom. The Last of Us je privukla veliki broj gledalaca na HBO Max, pa bi i nova Apple serija mogla da učini isto za taj servis.

U kompaniji Apple se nadaju da se publika nije umorila od postapokaliptičnih serija, jer je spremila jedan potpuno novi naslov. U pitanju je Silo, koja se zasniva na romanima Hugha Howeya, a priča je o poslednjih 10 hiljada ljudi na Zemlji. Žive u podzemnom bunkeru, ali ne znaju kako su i zašto tu dospeli. Dok pokušavaju da razotkriju misteriju na površinu izlaze tajne o kojima niko nije ni sanjao.

Premijera je zakazana za 5. maj, a tu je i prvi trejler koji ne otkriva mnogo. Silo se pridružuje drugim postapokaliptičnim serijama servisa Apple TV+, poput See i Finch.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet