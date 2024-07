Apple Watch Series 10 i ekran ultra veličine

Evo nekih potencijalno dobrih vesti za vlasnike Apple Watch koji imaju zavist na Apple Watch Ultra ekranu: Apple Watch Series 10 — može da dobije ekran iste veličine kao sat kompanije od 49 mm. To je pored drugih mogućih poboljšanja, kao što su tanje kućište i novi čip koji bi mogao „postaviti temelje za neka poboljšanja veštačke inteligencije“, navodi se u najnovijem Power On biltenu Marka Gurmana za Bloomberg.



Čini se da glasine o ekranu podržavaju CAD render od prošlog meseca koji je pokazao sat Serije 10 sa ekranom od dva inča. Gurman kaže – a to izgleda da pokazuje – da sat inače neće imati nikakve velike promene dizajna. Ako to znači da nema priključaka za magnetne kaiševe za sat ili bilo šta drugo, stavljam taj deo glasine u kolonu „dobar“ – kao i mnogi, godinama sam nakupio veliki broj kaiševa za sat i voleo bih da zadržim koristeći ih ako odlučim da nadogradim.

Što se tiče novih senzora, to izgleda nejasnije, jer Gurman kaže da se Apple bori sa dva velika ažuriranja zdravstvenih senzora koja planira. Kompanija navodno nije uspela da poboljša pouzdanost svog merača krvnog pritiska o kome se pričalo, a on piše da to što ne može da koristi svoj zabranjeni senzor kiseonika u krvi ometa njene napore da doda detekciju apneje u snu.

Apple navodno planira jeftiniju verziju Apple Watch SE-a kako bi se cene uskladile sa Samsungovim Galaxy Watch FE od 199 dolara. Jedan od načina na koji bi to mogao da uradi je, očigledno, sa čvrstim plastičnim kućištem. To bi moglo da učini sat jeftinijim, sigurnijim i možda lakšim – mogu da se setim barem još jednog Apple proizvoda koji bi mogao imati koristi od slične odluke!

Konačno, Gurman kaže da kompanija planira da objavi Watch Ultra 3, ali ne očekujte velike vizuelne promene. Međutim, navodno će dobiti novi čip koji će pokretati Seriju 10.

Izvor: TheVerge

