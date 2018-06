Aruba AP 365, spoljni mrežni igrač

Napraviti dobru Wi‑Fi mrežu nikako nije moguće bez adekvatne opreme. Serveri, ruteri i ostalo, podrazumevani su i neophodni elementi, ali se nikako ne sme zanemariti važnost kvalitetnih pristupnih tačaka, što je od posebnog značaja ukoliko se želi veći domet van objekta.

U ovim situacijama, kada je Wi‑Fi mreža prisutna na širem području, postoje i veći bezbednosni rizici od neovlašćenog upada. Zbog toga je neophodan AP koji pored većeg dometa obezbeđuje i dovoljnu sigurnost Wi‑Fi mreže.

Aruba AP‑365 upravo je takav uređaj koji ima veoma snažne karakteristike po svim bitnim pitanjima. Kao prvo, podržava 802.11ac Wave 2 WLAN standard uz mogućnost upotrebe frekvencija od 2,4 GHz i 5 GHz uz snagu emitovanja od 18 dBm i 20 dBm. Maksimalnu brzinu transfera od 867 Mbps obezbeđuje frekvencija od 5 GHz, dok se najveći domet ostvaruje na 2,4 GHz kada je brzina 400 Mbps.

Integrisani Adaptive Radio Management sistem konstantno prati stanje u etru i prilagođava kanale kako bi se ostvarila najmanja moguća interferencija s drugim radio‑signalima. Pored toga, Wave 2, kao nadogradnja 802.11ac standarda, podržava MU‑MIMO. Ovo znači Multi User Multiple Input Multiple Output ili mogućnost AP‑365 da simultano vrši transfer podataka u svim pravcima na dva uređaja koji podržavaju 802.11ac Wave 2 standard. Za brzinu je to veoma bitna karakteristika, jer access point može da opslužuje više povezanih uređaja.

Aruba AP‑365 ima i Client Match softver koji konstantno prati karakteristike svih povezanih uređaja kako bi se maksimalno iskoristile Wave 2 mogućnosti. Tako će Client Match usmeravati povezane uređaje na kanal i frekvenciju koje su manje opterećene, ali i grupisati 802.11ac Wave 2 kompatibilne uređaje kako bi oni mogli da ostvare najveću moguću brzinu transfera koju ovaj AP podržava.

Obilje podešavanja

Što se tiče povezivanja i konfigurisanja, Aruba AP‑365 zahteva PoE (Power over Ethernet) konekciju. To prosto znači da kroz LAN kabl ide i neophodno napajanje, pa tako nije neophodno izvlačiti i struju za AP, već samo do njega treba da stigne adekvatan LAN kabl. Podešavanje je relativno lako i ne zahteva ekspertsko poznavanje mreža, a može se obaviti i preko integrisanog bluetooth modula.

Aruba AP‑365 ima dinamički izabran instant AP (Access Point), koji automatski šalje konfiguracione podatke mreže drugim instant AP‑ovima u okviru mreže, eliminišući zavisnost od eksternih sistema upravljanja. Pored toga, jedan AP šalje konfiguraciju svim ostalim AP‑ovima u mreži, što znatno olakšava administraciju kompletnog Wi‑Fi sistema.

Kao jedna od mogućnosti za dodatna podešavanja, tu je i opcija pravljenja „gost“ mreže koji će, na primer, imati pristup Internetu, ali ne i ostalim uređajima u okviru neke Wi‑Fi mreže. Aruba OS nudi još dosta mogućnosti za podešavanje, a samo od želja korisnika zavisi u kojoj će meri želeti da iskoristi te napredne mogućnosti.

Bonus karakteristika je prisustvo BLE Beacon modula, koji omogućava preciznije lokacije servisa. Preko ove funkcije administrator može da zna gde se ko nalazi i koliko se zadržao u mreži, kao i koliko je prosečno vreme zadržavanja, koji je udarni period za prisustvo u mreži, pa čak i ko je prošao pored nje. Naravno, u skladu sa ovim, moguće je i precizno odrediti kome je dozvoljen pristup i u kojoj meri.

Osim što je jednostavan za upotrebu i pruža vrlo siguran pristup mreži, Aruba AP‑365 izuzetno je fleksibilno i otporno rešenje, što je veoma bitno u situacijama kada AP stoji napolju, pod uticajem svih vremenskih uslova. Pored toga, bezbednosni sistemi, Wave 2 brzina i prosta automatska konfiguracija (i laka rekonfiguracija), čine Aruba AP‑365 odličnim Wi‑Fi AP rešenjem.

www.arubanetworks.com

www.kimtec.rs

(Objavljeno u PC#255)

