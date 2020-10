Assassin’s Creed: Isu mitologija izmiče kontroli

Elementi naučne fantastike igara Assassin’s Creed retko su bili toliko uspešni ili dobro prihvaćeni kao istorijska fantastika koja dominira većinom igara.

Isu su tvorci Pieces of Eden i samog čovečanstva u Assassin’s Creedu

oznati trenuci u istoriji franšize poput Ecija kada je upoznao Leonarda Da Vinčija ili njegovu osvetu protiv pape Aleksandra VI daleko su popularniji od, na primer, drevne istorije Isu, humanoidne rase koja je stvorila Pieces of Eden. Isu su bili rasa naprednih humanoida koji su vladali Zemljom oko 77.000 godina pre nego što je Desmond Miles prvi put kidnapovan od strane Abstergo Industries. Kako su igre napredovale, sve više se otkriva o Isu-u.

Međutim, postoje razlozi za to da bi da širenje mitologije Isu u Assassin’s Creed moglo da potkopa istorijske aspekte koji čine temelje igara. Isu su stvorili čovečanstvo u svemiru Assassin’s Creed kao radnu snagu, dok su takođe stvorili neandertalce da budu njihovi vojnici. Obe nove vrste su kontrolisane od strane Pieces of Eden, ali ljudski ustanak je započeo kada su Adam i Eva ukrali komad Edena. Plimu rata preokrenuo je događaj nazvan the Great Catastrophe, kada je solarna oluja izbrisala sve, osim nekoliko Isu naučnika i ostavila skrivene poruke za ljude da spreče da se takav događaj ponovi. Među ove Isu spadali su oni koji će kasnije postati poznati kao Minerva, Junona i Jupiter – the Capitoline Triad.

Sećanja i poruke koje je ostavila ova Isu, mnoge civilizacije prikazivale bi u svim igrama Assassin’s Creed. Iako su Pieces of Eden uvek bili prisutni u igrama Assassin’s Creed, otkako se Altair borio za njega u prvom delu, ne samo da su u zapletu često bili samo višak, već se ni upotreba Isu-a za objašnjavanje aspekata ljudske religije i mitologije ne poklapa uvek sa ostalim igrama serijala. Postavlja pitanje zašto su igre uopšte imale potrebu da objasne magiju i mitologiju u svetu kada se u igrama ne pojavljuju osim u interakcijama likova igrača sa Isuom.

Na primer, to je sasvim drugačiji odnos od onog koji Corvo ima sa Outsider-om u Dishonored-u, gde je Outsider neophodno objašnjenje za moći koje Corvo koristi tokom igara. Kako se Assassin’s Creed širio kao franšiza i posećivao različite ere, Isu su predstavljali poreklo grčkih bogova u Odiseji, rimskih bogova u drevnoj istoriji Ezijeve priče u Italiji. Isu uključeni u igre uključuju Zevsa, Atlas, Haron, Had. S druge strane, Assassin’s Creed Odissey je bila igra koja je najizrazitije predstavila Isu, sve kao stand-inove za helenski panteon, a Odiseja je bila odlično prihvaćena. Problem je, međutim, u tome što je Odiseja takođe dosta toga utvrdila o Isu-u koji rizikuje da u suštini učini grčki i rimski panteon previše sveprisutnom tokom istorije. To bi moglo potkopati sposobnost priča da zaista zarone u različite kulture prikazane tokom igara.

Iako je poslednja igra predstavljala jedinstvenu priliku za istraživanje Isua, posebno njihovim hibridnim eksperimentima kao objašnjenjima za Minotaura i Meduzu u Assassin’s Creed Odissey među ostalim poznatim mitološkim hibridima, to ima još jednu zabrinjavajuću implikaciju na nove igre. U ovom trenutku, Assassin’s Creed rizikuje da igrači jednostavno znaju mnogo više o svetskim tajnama od likova koje igraju. Sa svakim novim PC koji otkriva istinu o Isuu, postoji rizik da se zaplet ponovi. Na primer, ako bi Eivor, glavni junak Valhalle, na svom putu od Skandinavije do Britanije čuo priče o olujama koje bi Nordijci prepoznali kao povezane sa Njordom – bogom vetra i mora – tada bi igrači već mogli zaključiti da je bilo koja Njordovova pojava, u stvari Isu. Deo problema je, naravno, taj što je do sada objavljeno dvanaest glavnih igara Assassin’s Creed od 2007. godine, a formula igara već je bila dobro utvrđena nakon što je Eziova priča završena u Assassin’s Creed: Revelations. Ubisoft ima malo izbora, osim da proširi već uspostavljeno znanje i primeni ga na različite vremenske periode. Assassin’s Creed Valhalla lansira se 10. novembra za PC, PlayStation 4, Stadia, Xbox One i Xbbox Series X/S. Za PlayStation 5, igra će biti dostupna 12. novembra.

