Pomeren datum objavljivanja Assassin’s Creed Valhalla 

Ubisoft je pomerio datum izlaska Assassin’s Creed Valhalla koji je prethodno najavljivan za 17. novembar, kako bi se poklopio sa lansiranjem Xbox Series X.

Assassin’s Creed Valhalla izlazi 10. novembra

Istog dana igra će biti dostupna i za Xbox One, PlayStation 4, putem Epic Games Store-a i u Ubisoft Store-u za PC, Stadia-u i Uplay +. Na PS5, biće dostupan kada konzola stigne na tržište. Sa Xbox Series X možete očekivati da igra radi na 60 FPS u punoj 4K rezoluciji, pored tekstura veće rezolucije i poboljšanog kvaliteta senke. Igra će takođe iskoristiti Direct Storage, što će dovesti do bržeg vremena učitavanja. Konačno, igra će takođe koristiti Microsoftov Smart Delivery, omogućavajući vam da jednom kupite igru i igrate je na Xbox One, XboX Series X ili XboX Series S.

Funkcija unakrsnog čuvanja između Xbox One, XboX Series X ili XboX Series S takođe će biti podržana u obe igre, tako da možete svoj napredak da čuvate na svim platformama.

