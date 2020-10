Assassin’s Creed Valhalla – plaćeni i besplatni DLC

Ubisoft je objavio svoje planove za DLC Assassin’s Creed Valhalla , sličnim Assassin’s Creed Odyssey. Assassin’s Creed Odyssey što se plaćenog dela tiče, prikazivao je dva veoma značajna dodatka, svaki sastavljen od tri epizode.

I besplatna podrška je bila značajna, jer je svaki igrač dobio pristup za 11 besplatnih misija pod nazivom The Lost Tales of Greece. Sve to bilo je pored level cap povećanja, novih veština, modea kreiranja priča, discovery walkabout moda i još mnogo toga. Kada je sve rečeno i urađeno, Assassin’s Creed Odyssey bila je relevantna više od godinu dana nakon što je prvi put objavljena.

Assassin’s Creed Valhalla naizgled ima slične ambicije, iako možda ne baš tako velike. Ubisoft je objavio svoje planove za DLC Assassin’s Creed Valhalla i zauzima isti dvosmerni pristup besplatnom i plaćenom sadržaju.

Oba premium dodatka će imati Eivor koji napušta Englesku. Prvi, nazvan Wrath of the Druids, odvija se u Irskoj i sadrži galske mitove, uklete šume i druidski kult. Wrath of the Druids treba da bude lansiran na proleće 2021.

Drugi plaćeni DLC kanališe svoj unutrašnji Assassin’s Creed Unity. Nazvan je The Siege of Paris i bavi se jednom od najpoznatijih bitaka u istoriji Vikinga. Ubisoft to detaljno opisuje rekavši da će se „igrači infiltrirati u utvrđeni grad Pariz i reku Senu pod dugotrajnom opsadom, otkrivajući neprijateljske tajne i formirajući strateške saveze da bi zaštitili budućnost svog klana“. Ovaj dodatak je planiran za leto 2021.

Pored toga, svako ko kupi sezonsku propusnicu od 40 dolara (ili ko kupi zlatno ili ultimativno izdanje Valhalle) imaće pristup “Legend of Beowulf” questu koji je dostupan pri lansiranju. O potrazi za Beowulfom saznali smo negde u vreme kada je Valhalla najavljena, ali ovo je prvi put da je Ubisoft to zapravo potvrdio. Što se tiče besplatnih stvari, Ubisoft pravi ritam ažuriranja sadržaja kroz godišnja doba. Evo šta se očekuje za prvu sezonu (koja počinje u decembru 2020):

Novo područje naselja, koje igračima omogućava da nastave da rastu i razvijaju svoje naselje.

Tradicionalni Viking Festival: the Yule Festival, koji će igrači moći da iskuse u svom naselju.

Novi mode igre: the River Raids. Nadovezujući se na osnovnu Valhallinu mehaniku napada, mode će pružiti dinamično i izazovno raid iskustvo.

Dodavanje Ranks for Jomsviking: u Assassin’s Creed Valhalla igrači mogu ne samo da stvore svog poručnika da bude deo njihove raid posade, već i da regrutuju neke od svojih prijatelja i zajednice. U sezoni 1, igrači će videti ažuriranje funkcije Jomsviking koja će omogućiti njihovom Jomsvikingu da zaradi XP i rangira se – što je veći čin poručnika, to će više srebrnih igrača zaraditi kada ih regrutiraju drugi igrači.

Konačno, kao i za svaku sezonu, sezona 1 će takođe imati nove veštine i sposobnosti igrača, oružje i opremu i kozmetičke predmete za naselje, dugački brod, konja i gavrana.

U planu su četiri sezone besplatnih ažuriranja koja će se produžiti sve do jeseni 2021. To bi učinilo Valhallu relevantnom otprilike tačno godinu dana.

