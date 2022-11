Astronauti će štampati 3D štampačima delove kolena za ljude

Bioštampani delovi tela mogli bi se pokazati vitalnim za buduće medicinske tretmane, a naučnici će se potruditi da to testiraju. NASA, Redwire i Uniformed Services University of the Health Science Center for Biotechnology šalju novi 3D štampač na Međunarodnu svemirsku stanicu za bioštampanje meniskusa ljudskog kolena u orbiti.

3D štampači mogli bi pomoći prvim domaćinima na Mesecu

U idealnom slučaju, ovo će dovesti do lečenja povreda meniskusa sa kojima se američki vojnici prečesto suočavaju. Redwire se nada da će 3D štampati čitave organe u svemiru, iako to karakteriše kao dugoročni cilj. Kompanija takođe koristi NASA-in Advanced Plant Habitat za projekat za identifikaciju gena za biljke pogodne za svemir.

BFF štampač će doleteti do ISS-a na raketi za snabdevanje koja će biti lansirana 6. novembra. Ovo nije prvi NASA-in svemirski 3D štampač. Prošle godine, NASA je prenela Redwire štampač na ISS kako bi demonstrirala štampanje lunarnog tla. Ta tehnologija bi jednog dana mogla pomoći kolonistima Meseca da izgrade staništa bez nošenja obilja zaliha sa Zemlje. Ako istraživanje uspe, lekari bi mogli da zamene oštećene delove tela bez pribegavanja donacijama ili neorganskim implantatima.

Izvor: Engadget

