Astronomi po prvi put svedočili rođenju crne rupe ili neutronske zvezde

Po prvi put u istoriji astronomi su imali priliku da svedoče rođenju objekta velike gustine koji je nastao daleko izvan naše galaksije. Pretpostavlja se da se radi o novoj crnoj rupi ili neutronskoj zvezdi, a naučnici su do sada imali prilike da ovakve objekte posmatraju mnogo kasnije nakon trenutka u kojem su nastali. Posmatranje procesa od samog početka moglo bi da donese neka značajna saznanja, te donekle odgonetne ovaj misteriozni kosmički fenomen.

Novo otkriće ponelo je ime “The Cow,” a na njega se naišlo sasvim slučajno tokom rutinskog posmatranja neba. Naime, grupa astronoma sa Havaja je 17. juna 2018. godine posvedočila događaju koji je emitovao 10 do 100 puta više svetlosti od prosečne eksplozije zvezde ili supernove, te im u početku nije bilo jasno o čemu se radi. Nakon detaljnijeg ispitivanja utvrdili su da se radi o objektu velike gustine čije rođenje do sada nisu imali prilike da posmatraju.

Zvezdane eksplozije obično stvaraju džinovske mehurove koji sprečavaju da se vidi šta se nalazi u njihovoj unutrašnjosti, ali ovoga puta to nije bio slučaj, budući da su astronomi uspeli da uhvate signal koji je dolazio iz dubine eksplozije. Još uvek je rano da se utvrdi da li je eksplozija dovela do stvaranja nove crne rupe, budući da je moguće i da se radi o neutronskoj zvezdi, takozvanom „zvezdanom lešu“, koji takođe ima veliku gustinu. Dobra vest je da će astronomi moći da nastave da prate evoluciju kosmičkog događaja koji nikada ranije nije posmatran od samog početka, te bi zahvaljujući tome mogli da dopune, te transformišu postojeće teorije o tome šta se dešava sa crnim rupama i neutronskim zvezdama odmah nakon postanka.

Naučnici su do sada ovakve fenomene posmatrali nekoliko hiljada godina nakon rođenja, te se ništa nije znalo o tome šta se događa na samom početku. Znalo se da crne rupe i neutronske zvezde nastaju kao proizvodi eksplozija zvezda, do kojih dolazi kada velike zvezde ostanu bez energije, te eksplodiraju tako se prvo unište spoljni omotači. Ono što ostaje iza toga je uglavnom značajno manje od našeg Sunca, ali sadrži istu količinu materijala.

Najmlađe crne rupe su do sada obično bile sakrivene spoljašnjim slojevima koji ih zaklanjaju nakon eksplozije, te je ovaj događaj jedinstven i otvara mogućnost da se odgovori na pitanja poput onih koja se tiču toga na koji način crne rupe i neutronske zvezde menjaju dimenzije, te načina na koje se kreću oko svoje ose.

Izvor: The Verge

