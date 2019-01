IMDb pokrenuo servis za emitovanje filmova

IMDb je već dugo poznat kao mesto koje nudi odgovore na sva filmska pitanja, te informacije o bilo kojem filmu koji je napravljen pod kapom nebeskom, a sada usluge koje pruža idu još dalje, budući da je pokrenuo sopstveni servis za emitovanje filmskih sadržaja.

Naime, radi se o servisu Freedive – besplatnoj platformi za emitovanje filmova, koja finansijsku dobit stiče jedino od reklama koje prikazuje svakom korisniku. Filmovi su dostupni svim registrovanim IMDb ili Amazon korisnicima, a usluga je za sada moguća samo u Sjedinjenim Američkim Državama. Servis funkcioniše slično poput drugih platformi koje nude besplatne sadržaje, te zarađuju od reklama, a projekat je najavljen još tokom 2018. godine, kada je Amazon obznanio svoju inicijativu da IMDb lansira na tržište televizijskog marketinga, koje danas vredi više od 70 milijardi dolara.

Freedive filmove deli po kategorijama kao što su “Hits of the ‘80s,” “Sci-Fi,” “Chills and Thrills,” i “Movies for the Whole Family,” a izbor je, kako tvrde eksperti, daleko bolji nego na mnogim konkurentskim platformama, te servis nudi mnoge popularne, ali i kultne naslove. Kompanija planira i sopstvene projekte, te bi uskoro mogli da se pojave i naslovi iza kojih stoji IMDb.

Još uvek nije poznato kada će servis postati dostupan u ostalim delovima sveta, te se spekuliše da bi to uskoro moglo da se dogodi, budući da veće tržište znači i veće zarade od prikazivanja reklama.

