Atari igre u Tesla automobilima

Možemo da kažemo da smo se već navikli na neobična rešenja koja nude Tesla automobili, ali Elon Mask ne prestaje da nas iznenađuje. On je objavio da će nova softverska nadogradnja u sebi sadržavati i neke od poznatih Atari igara.

Između ostalog, verzija 9.0 softverske nadogradnje za električne automobile imaće u sebi neke od klasičnih osmobitnih igara koje je Atari izdao tokom osamdesetih godina prošlog veka. Među tim naslovima biće Pole Position, Missile Command, Tempest… Vlasnicima Tesla automobila ovaj zanimljiv dodatak biće dostupan u narednih mesec dana.

Igre će moći da se igraju na velikim centralnim ekranima vozila. Kod Model-a S i Model-a X ovi ekrani su u landscape modu, dok je kod Model-a 3 on postavljen u portret modu. Ipak, ako ste pomislili da će igranje biti moguće tokom vožnje (recimo dok je uključen autopilot), po svemu sudeći do toga neće doći. Igre će, prema nekim najavama, biti dostupne samo dok je vozilo parkirano. Svakako će novitet obezbediti do sada neviđenu interaktivnost u domenu igranja, barem kada su automobili u pitanju. Na primer, pominje se da će za upravljanje formulom u Pole Position igri moći da se koristi ni manje ni više nego – volan automobila!

Izvor: TechCrunch

Podelite s prijateljima

Tweet