Aurora australis: Pogled iz svemira

J'aime la profondeur que donne la lumière de la Lune à cette photo, on voit distinctement l'atmosphère entre les nuages et les volutes vertes de l'aurore australe.

🤩

This #aurora gives a nice sense of perspective under the moonlit sky.#MissionAlpha https://t.co/A690QJgUxY pic.twitter.com/q9XBqYjs0X

— Thomas Pesquet (@Thom_astro) oktobar 18, 2021