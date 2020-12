Avantura u divljini: Igra o očuvanju prirode

UsTwo Games je posle hita Monument Valley objavio još jednu igru – Alba: A Wildlife Adventure, koja je, kako tvrde, podjednako kreativna.

Nova igra je svojevrsna meditacija, budući da podseća na san i ne sadrži nasilje. Prati glavnu junakinju Albu koja se zaputila na izmišljeno ostrvo Pinar del Mar. Na samom početku avanture dobila je knjigu o divljim životinjama i pametni telefon koji uz pomoć specijalne aplikacije može da prepoznaje životinje koje se nađu u njenoj blizini. Baš kao Pokémoni, svako biće u ovoj igri živi u određenom delu sveta, pa igrač putuje s kraja na kraj, u potrazi za retkim vrstama. Na ostrvu je više od 60 različitih vrsta, a oni koji su testirali igru kažu da životinja nedostaje, budući da postoji samo jedan gušter, jedno stvorenje koje živi u okeanu, a insekti su potpuno zanemareni.

Do preokreta u igri dolazi kada Alba saznaje da je planirano da se na ostrvu izgradi hotel koji će sasvim sigurno ugroziti životinje. Nakon toga pokreće peticiju, a potrebno joj je pedeset potpisa da bi zaustavila gradnju. To igri daje jasnu aktivističku crtu, te je čini korisnom lekcijom za mlađe igrače, koji dobijaju uvid u to kako čovek negativno utiče na svet koji ga okružuje.

Alba: A Wildlife Adventure je već dostupna na Apple Arcade (4,99 dolara mesečno), na Steamu i GOG.com (13,59 dolara).

Izvor: Engadget

