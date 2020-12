Predstavljen Nokia 5.4 pametni telefon

Kompanija HMD Global, dom Nokia telefona, danas je predstavila najnovijeg člana svoje porodice pametnih telefona – uređaj koji stiže pod oznakom Nokia 5.4.

Novi model evropskog proizvođača pametnih telefona dizajniran je kako bi pomogao ljudima da se nose sa sve bržim tempom modernog života, dok istovremeno zadovoljava zahteve sve zastupljenijeg trenda obavljanja dodatnih poslova. Ljudi koji rade dodatne poslove dopunjuju svoje plate dodatnim prihodima – bilo da rade kao dizajneri, pisci, fotografi ili DJ-evi, usled ovog sve zastupljenijeg trenda sve više i više ljudi svoja interesovanja pretvara u novac, i to jednostavnim korišćenjem svog telefona.

Uz izuzetnu brzinu i performanse po neverovatnoj vrednosti, telefon Nokia 5.4 je savršen partner za fotografe početnike. Prepoznatljiva četvorostruka kamera u potpunosti sprečava kašnjenje od trenutka okidanja senzora i unapređena je na 48 megapiksela – to je 162 puta bolje od prvog Nokia telefona sa kamerom (Nokia 7650). To znači da nikada nećete propustiti nijedan trenutak – bilo da želite da zabeležite svoj projekat na koji ste ponosni ili neprocenjive trenutke sa porodicom.

Dragoceni video snimci će izgledati bolje zahvaljujući profesionalnoj korekciji boja za kinematografski izgled vaših video zapisa. Kada je reč o onome što je uvek važno – performansama, Nokia 5.4 garantuje brže i prijatnije iskustvo. Štaviše, ima dovoljno snage da može da vam traje koliko i 42 dolaska na radno mesto (računajući globalni prosek prema kome jedan dolazak traje 67 minuta) i da i dalje ima dovoljno baterije kako biste pozvali svoju decu i proverili i-mejl.

Nokia pametni telefoni su lideri kada je reč o ponudi najnovijih bezbednosnih ažuriranja i ažuriranja Android sistema, a osim toga odlikuje ih prelepi dizajn kako spolja tako i iznutra. Uz tri godine zagarantovanih bezbednosnih ažuriranja, roditelji mogu biti sigurni u bezbednost svog telefona za vreme koje je potrebno kako bi njihovo novorođenče počelo da hoda, govori i priča sopstvene priče. Nokia pametni telefoni su na vrhu rang-liste poverenja za 2020. godinu pružajući tako sigurnost svojim korisnicima, čime podižu industrijski reper za ažuriranje pristupačnijih uređaja.

Nokia 5.4 telefon ima:

Bateriju od 4000mAh – dovoljno snage za svaki dan

3 godine bezbednosnih ažuriranja – vreme koje je potrebno kako bi dete počelo da hoda, govori i naučilo da priča sopstvene priče

Čvrsto polikarbonatno telo – dovoljno jako da može da izdrži težinu desetogodišnjaka (prosečna težina na globalnom nivou je 32kg)

Kameru od 48MP – 160 puta detaljniju od kamere prvog Nokia telefona (Nokia 7650)

0 kašnjenja od trenutka okidanja senzora – šansa od 100% da ćete zabeležiti prvi korak svog deteta

Zabeležite posebne trenutke poput profesionalca

Impresivna kombinacija četvorostruke kamere od 48MP i prednje kamere od 16MP omogućava vam snimanje prelepih fotografija i video snimaka. Snimanje neverovatnih detalja bilo kada i bilo gde nikada nije bilo lakše – na svetlu, u mraku, kod kuće ili dok ste u pokretu. Ultra-široki objektiv glavne kamere obuhvata širi kadar i savršen je za prostrane pejzažne fotografije, dok ćete uz dubinske i makro kamere snimiti savršene portrete i krupne kadrove. Kašnjenje okidača kamere često upropasti fotografisanje jedinstvenih situacija dok ste u pokretu – kod Nokia 5.4 telefon ovo kašnjenje je svedeno na nulu, što znači da nikada nećete propustiti taj neponovljivi trenutak.

Kada je reč o snimanju sadržaja možete da se oslonite na naš Cinema režim. Ova funkcija snima 24fps (standard filmske industrije) i korisnicima omogućava snimanje sadržaja u bioskopskom formatu od 21:9. Kada je snimak završen, opcije profesionalne korekcije boja vašim sećanjima mogu doneti holivudski izgled. Za još bolje snimke u pokretu, jednostavno koristite video snimanje od 60fps – to je gotovo tri puta više od standarda filmske industrije. Bilo da snimate novi skejtbord trik vašeg deteta, nove trikove koje je vaš pas savladao, ili predele rute kojom svakodnevno trčite, kamera visoke brzine kadrova će zabeležiti svaki pokret. U kombinaciji sa stabilizacijom slike, OZO prostornim zvukom i funkcijom suzbijanja buke za video snimke, Nokia 5.4 telefon je savršen za današnji ubrzan stil života.

Oslonite se na veštačku inteligenciju uz Qualcomm

Uvek možete da računate na to da će Nokia 5.4 dati prednost onome što je vama zaista bitno. Bilo da radite, igrate igrice, strimujete ili zabavljate svoje mališane, vaš Nokia 5.4 telefon će optimizovati svoju snagu kako bi obezbedio veću brzinu, duže trajanje baterije i unapređene performanse tamo gde je to potrebno. Sve to je moguće zahvaljujući Qualcomm Snapdragon 662 mobilnoj platformi. Optimizovan najnovijom tehnologijom veštačke inteligencije, ovaj softver je tu da bi donosio pametne odluke u pozadini, kako bi vam pomogao u svakodnevnim aktivnostima.

Odlučite se za nešto snažno i lepo

Obezbedite sebi više prostora za rad i zabavu. Impresivan HD+ ekran sa otvorom za kameru dijagonale 6,39 inča pruža veću površinu za uživanje dok istovremeno lako staje u džep i lepo leži u ruci. Zahvaljujući superiornom kvalitetu izrade Nokia 5.4 spolja izgleda jednako dobro koliko i iznutra. Svi Nokia telefoni prolaze kroz rigorizno testiranje kako bi do vas došao telefon koji je napravljen da traje i dovoljno jak da izdrži težinu desetogodišnjeg deteta. Uz izdržljivu zadnju stranu, privlačan dizajn takođe predstavlja odu nordijskom nasleđu. Dostupan u prelepim živopisnim bojama (polarna noć i sumrak), Nokia 5.4 ima zanosan izgled kome je teško odoleti. Evocirajući tonove zimskog noćnog neba, nijanse se menjaju u skladu sa vašim pokretima.

Dovoljno snage za vaš uređaj, koji je bezbedan i ažuriran

Zahvaljujući bateriji koja traje dva dana Nokia 5.4 telefon je tu za vas i vašu porodicu onda kada vam najviše treba i pruža vam slobodu da radite više. Tehnologija prilagodljive baterije potpomognuta veštačkom inteligencijom nudi pametniju upotrebu aplikacija i daje prioritet stvarima koje su vama bitne.

Napravljen da traje i uvek bezbedan, telefon Nokia 5.4 je spreman za Android 11 i novije verzije. Uz tri godine mesečnih bezbednosnih ažuriranja i dve godine softverskih ažuriranja, vaš telefon će biti bezbedan i ažuriran duže. Zahvaljujući posvećenosti kompanije HMD Global postizanju izvrsnih rezultata u ovoj oblasti, Nokia pametni telefoni i dalje su lideri, kombinujući softverska i bezbednosna ažuriranja sa kvalitetnom izradom, kako bi vam ponudili portfolio kome možete da verujete.

