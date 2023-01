Avatar: The Way of Water za dve nedelje zaradio milijardu dolara

Novi film Džejmsa Kameruna, Avatar: The Way of Water, stigao je do kluba „milijardu dolara“ za samo dve nedelje od početka prikazivanja u bioskopima. Time je zauzeo prvo mesto u brzini dostizanja ove zarade u 2022. godini i na drugo mesto liste svih vremena, odmah iza prošlogodišnjeg filma Spider-Man: No Way Home (koji je milijardu dolara zaradio za 12 dana). Inače, Avatar: The Way of Water je šesti film u istoriji koji je uspeo toliko novca zaradi za dve nedelje i četvrti film iz Diznijeve “familije” produkcijskih kuća kome je to pošlo za rukom.

Tokom ove godine samo još dva filma su uspela da zarade više od milijadu dolara – Top Gun: Maverick sa 1.4 milijarde dolara i Jurassic World Dominion, sa 1.003 milijarde dolara. Ovu godinu pamtićemo i po još jednoj stvari – ovo je prvi put nakon niza godina da prvo mesto po zaradi neće ostvariti neki film iz Star Wars serijala ili franšiza o superherojima. Poslednji put to se desilo još 2014. godine, kada je prvo mesto zauzeo Transformers: Age of Extinction (sa zaradom od 1.1 milijarde dolara).

Kamerun se nada da će ovaj film ući među tri ili četiri filma sa najvećom zaradom u istoriji, a da bi to postigao, morao bi da zaradi više od dve milijarde dolara u bioskopima širom sveta. Time bi se priključio Titaniku i Star Wars: The Force Awakens, jedinim filmovima koji su do sada uspeli u tome.

Inače, ne postoji zvanična informacija o količini novca uloženoj u ovaj film, ali se smatra da je njegov budžet bio između 350 i 400 miliona dolara.

Izvor: Gadget 360

Podelite s prijateljima

Tweet