Ažuriranje Google kalendara vam omogućava da pratite vreme koje gubite na sastancima

Google kalendar dodaje novu alatku svojoj funkciji Time Insights koja vam omogućava da kategorišete događaje i pratite vreme provedeno na sastancima pomoću oznaka u boji.

Sada možete da kategorizujete svoje događaje odgovarajućim bojama

Nova kategorizacija boja proširuje se na Time Insights, koji raščlanjuje vreme koje ste potrošili na određene događaje i prikazuje ove podatke na desnoj strani panela. Ovo uključuje broj puta kada ste prisustvovali određenom sastanku, ljude u vašem pozivu i dužinu vremena koje ste proveli na softveru za video konferencije kao što je Google Meet. Novi sistem kodiranja boja Google kalendara olakšava razumevanje kako provodite vreme omogućavajući vam da prilagodite kategorije događaja i dodate oznake boja događajima.

„Nadamo se da će vam ova prilagodljiva funkcija raščlanjivanja omogućiti da lakše pratite vreme provedeno na određenim aktivnostima ili strateškim oblastima, kao što su rad na projektu, sastanci osoblja ili sastanci sa određenim kolegama i zainteresovanim stranama“, rekao je Google u postu na blogu. Možete da označite događaje kao „lični“ ili „Važni“, kao i da ih imenujete na osnovu svojih ciljeva ili projekata, a zatim im dodelite oznake u boji. Google kalendar će zatim prikazati vremenski raspored za ove događaje na grafikonu u okviru Time Insights.

Nova funkcija je podrazumevano uključena. Da biste započeli, jednostavno idite na “Time breakdown” u okviru Time Insights, a zatim izaberite “► color“. Na kraju, kliknite na “Add a Label” i desnim tasterom miša kliknite na događaj u mreži kalendara da biste dodali oznaku u boji. Svoje uvide u vreme možete da vidite tako što ćete kliknuti na Time insights na levoj bočnoj tabli, a zatim otvoriti “More insights”. Međutim, ne mogu svi da dobiju pristup alatu. Google ograničava pristup samo nalozima Workspace na nivoima Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus i Nonprofits. Ako imate lični Google nalog ili pretplatu na Google Workspace Essentials, Business Starter, Enterprise Essentials, Education Fundamentals, Education Standard, Teaching and Learning Upgrade i Frontline, kao i zastarele G Suite Basic i Business planove, nećete imati pristup.

Izvor: Androidcentral

Podelite s prijateljima

Tweet