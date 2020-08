Bakterije sa Zemlje bi mogle da prežive na Marsu

Prema rezultatima nove studije jedan tip bakterije preživeo je tri godine izvan Internacionalne svemirske stanice, što ukazuje na to da bi mogla da opstane i u nekim dalekim svetovima, na primer na Marsu.

Conan the Barb…Bacterium

Rezultati su nastali u okviru japanske misije Tanpopo, a u pitanju je bakterija Deinococcus, koju su eksperti postavili na aluminijumske pločice, koje su potom pozicionirane na spoljašnjoj strani stanice. Ova bakterija živi na Zemlji, a poznata je i po nadimku „Conan the Bacterium“, koji je dobila zahvaljujući tome što može da preživi i u najekstremnijim uslovima, a drži i svetski rekord u količini radijacije koju može da istrpi. Tako može da preživi tri hiljade puta veću radijaciju od one koja bi ubila čoveka.

Eksperiment je trajao od 2015. do 2018. godine, a osnovni cilj je bio da se ispita teorija po kojoj mikroorganizmi mogu da prežive u kosmosu, te stignu do drugih planeta. To je svakako i u vezi sa poreklom života na Zemlji, budući da postoje različite teorije, među njima i ona po kojoj je život stigao iz kosmosa.

Izvor: CNN

