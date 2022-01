Bandai Namco pravi My Hero Academia battle royale igru

Uskoro ćete imati priliku da isprobate još jednu battle royale igricu, My Hero Academia: Ultra Rumble. Bandai Namco naslov je zasnovan na popularnoj mangi i animeu.

My Hero Academia: Ultra Rumble dostupan preko Steam-a

My Hero Academia: Ultra Rumble još nema datum izlaska, ali će stići na Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One i PC preko Steam-a. U poređenju sa battle royale igrama kao što su Call of Duty: Warzone i PUBG, Ultra Rumble izgleda kao da će biti intimnija igra sa podrškom za do 24 igrača u jednom meču. Bandai Namco planira da održi zatvorenu beta verziju za igru u budućnosti.

Teško je proceniti potencijalni kvalitet Ultra Rumble-a na osnovu nekoliko kratkih preglega, ali ono što je sigurno je da prošlost My Hero Academia nije bila sjajna uprkos popularnosti. Na primer, My Hero One’s Justice iz 2018. dočekan je uglavnom sa srednjim kritikama. Nadamo se da će Ultra Rumble prekinuti taj trend.

Izvor: Engadget

