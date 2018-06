Beograd dobija svoju kriptovalutu

Da li znate da se u Beogradu razvija nova kriptovaluta po imenu SAFEX? Iza ove priče stoji kompanija Balkaneum, koju je pokrenuo softverski inženjer i tržišni analitičar, Daniel Dabek, koji je rešio svoj biznis da smesti upravo u prestonici Srbije. Safex je kriptovaluta koju je Daniel razvio sa timom naših profesionalaca i koja širi svoju zajednicu iz dana u dan.

Safex predstavlja tržište koje funkcioniše po principu blockchain tehnologije i omogućava kupovinu i prodaju dobara i usluga u zamenu za kriptovalute. Ova kriptovaluta donosi komercijalnu upotrebu u kriptovalute, odnosno obezbeđuje stopostotnu anonimnost – što znači da stranke koje učestvuju u razmeni biraju koje podatke žele da prikažu potencijalnim partnerima. Dabek je, u nedavnom intevjuu za Alo, objasnio zbog čega je Safex bolji od ostalih kriptovaluta. „Većina kriptovaluta ima ne tako dobro izveden algoritam ponude novca. Kao i u ostalim privredama, novac mora da se proizvede i distribuira. Kod velike većine kriptovaluta novčići se distribuiraju na prevaziđen način. To nije slučaj ovde. Istražili smo problem i implementirali jednostavno, ali logično rešenje. Naša emisiona kriva će pratiti razvoj tržišta i tražnju za valutom. Količina novca u opticaju zavisiće od broja korisnika naše platforme i obima transakcija na njoj. To znači da nećete kupovati našu kriptovalutu po preuveličanim cenama od ljudi koji su je pribavili pre vas kada je odnos broja korisnika i količine novca bio nesrazmeran, kao što je slučaj sa mnogima danas. Safex je osmišljen da bude korišćen u trgovanju, a ne za špekulativne aktivnosti. To znači stabilnu cenu i korisnost.” Takođe, tom prilkom je najavio da očekuje da će tokom leta tržište biti lansirano i operativno. Potencijal ovog novčića prepoznao je i čuveni John McAfee koji je nedavno u svom tvitu najavio njegov ogroman skok u avgustu ove godine.

$5:00 by August 10th. — John McAfee (@officialmcafee) May 30, 2018

„Ukoliko bih poredio na primer bankarski sistem i kreditne/debitne kartice kao i online bankarstvo, sa kriptovalutama, oni su u tom slučaju veoma arhaični. Vidim kriptovalute kao sledeću veliku stvar interneta, odnosno vidim ih kao jedini adekvatan način za transakcije putem interneta. Stoga se, zajedno sa svojim timom, uključujem u dodatnu edukaciju zajednice i iskreno verujem da će kriptovalute početi masovno da se koriste u narednih 15 godina”, reči su Safex osnivača Daniel Dabeka.

S tim u vezi, Daniel će sa svojim timom održati radionicu za sve kripto-entuzijaste, u Beogradu, 21. juna, Balkanska 2, od 18 časova. U okviru ove edukativne radionice, ekipa iz Balkaneuma će svim učesnicima praktično pokazati kako se instalira Safex wallet, odnosno gde i kako čuvati svoje ključeve. Takođe, objasniće i približiće sve benefite koju će doneti Safex platforma, a učesnici će uz wallet dobiti i određeni broj Safex tokena i uputstvo za slanje i korišćenje na realnom primeru. Neophodno je da svi zainteresovani ponesu svoje laptopove, a pre toga na isti da download-uju fajl sa Safex wallet-om sa ovog linka, kako bi na licu mesta mogli da izvrše instalaciju i transakciju. Uz praktičan rad i predavanje, ovaj meetup će imati i networking karakter. Svi zainteresovani su pozvani da prijave svoje prisustvo na radionici putem sledeće google doc forme.

