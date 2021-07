Besplatna pomoć žrtvama ransomware napada

Ransomware napadi predstavljaju jednu od najvećih pretnji za kompanije i javne ustanove. Međutim, mnogi nisu znali da postoji mogućnost besplatnog vraćanja podataka, čak i nakon uspešnog ransomware napada.

No More Ransom!

U pitanju je projekat No More Ransom koji su pre pet godina osnovali Europol, Nacionalna jedinica za borbu protiv high-tech kriminala holandske policije, Kaspersky i McAfee. Danas ovaj projekat okuplja 170 partnera iz velikog broja zemalja, uglavnom vladine i policijske organizacije, cybersecurity kompanije, kao i tehnološke univerzitete.

Na No More Ransom portalu nalazi se 121 besplatan alat za dekripciju 151 ransomware familije. Do sada je ovaj portal pomogao više od šest miliona ransomware žrtava da besplatno oporave i vrate svoje kriptovane fajlove. S obzirom da postoji veliki broj ransomware sistema, portal je osmislio način kako da automatizuje pronalazak pravog alata za dekripciju. Korisnik treba da pošalje primer kriptovanog fajla, nakon čega se vrši automatska identifikacija upotrebljenog ransomware alata i korisnik se upućuje na odgovarajući alat za dekripciju.

Na ovaj način do sada su žrtve ransomware napada uštedele više od milijardu dolara. Ovo je jedan od najuspešnijih načina u suzbijanju ransomware napada. Ako se plati otkupnina, kriminalci će dobiti dokaz da je njihova kampanja uspešna i nastaviće sa svojim aktivnostima, što će rezultovati novim napadima i novim zaključavanjima fajlova. Neuspešne akcije, naročito ako žrtva uspe da samostalno otključa kriptovane fajlove, negativno će uticati na njihove planove, pa će se vremenom i broj ransomware napada smanjivati.

Izvor: ZDNet

