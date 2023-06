Besplatne igre: Avantura s duhovitim junacima

Epic Games Store svake nedelje nudi novu besplatnu igru, a ovog puta je to The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos. Zainteresovani će moći da je besplatno preuzmu sve do 7. jula, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

Dungeon of Naheulbeuk je luckast svet po kojem lutaju heroji. Ti junaci nisu kao na filmu – pomalo su smotani, izgubljeni, a sve je duhovito, susreti su neočekivani, avanture uzbudljive. Igrač dobija sedam tipova heroja: Ranger, Elf, Barbarian, Dwarf, Magician, Ogre i Thief, a svaki od njih ima svoje veštine. Međusobno se dopunjuju, a cilj im je da istraže ogromnu pećinu i stignu do luksuznih odaja gospodara Zangdara.

Ljubitelji avantura, ali i oni koji vole magične priče, će se sigurno obradovati, a odlične ocene obećavaju nezaboravno iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa je igra besplatna – The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos inače košta oko 32 evra.

