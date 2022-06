Besplatno: Game Of Thrones i popravke automobila

Epic Games Store svake nedelje nudi novu pesplatnu igru, a danas su to čak dva nasova: A Game Of Thrones: The Board Game Digital Edition i Car Mechanic Simulator 2018. Zainteresovani će moći da ih preuzmu besplatno sve do 30. juna, kada nas očekuje neki novi naslov.

A Game Of Thrones: The Board Game Digital Edition je digitalna adaptacija najprodavanije analogne društvene igre, a cilj je da se do kraja zavlada Westerosom. Do cilja se stiže kombinacijom strateškog planiranja, diplomatije i vojne sile. Igra je bazirana na romanu A Song of Ice and Fire Georgea R.R. Martina, a može da je igra do šest igrača istovremeno. Odlična za one koji s nestrpljenjem čekaju seriju House of the Dragon.

Car Mechanic Simulator 2018 je iz potpuno druge oblasti, a igračima omogućava da popravljaju, farbaju i testiraju različite modele automobila. U pitanju je realistična simulacija, između ostalog i zbog toga što se vodilo računa o detaljima.

I A Game Of Thrones: The Board Game Digital Edition i Car Mechanic Simulator 2018 imaju odlične ocene. Epic garantuje zabavu, pa ih valjda zato i nudi besplatno – inače obe koštaju oko 19 evra.

