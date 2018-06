Bethesda najavila The Elder Scrolls 6

The Elder Scrolls 6 uskoro stiže na korisničke računare i konzole, a Bethesda je konačno ispunila očekivanja igrača. Video od 30 sekundi najavljuje ono što se čeka već neko vreme, a promotivni spot je više od gejming pejzaža na koji je zalepljen logo igre.

Prethodni The Elder Scrolls 5: Skyrim pojavio se još 2011, a za PlayStation 3, Windows PC i Xbox 360, a serija je u novembru 2017. stigla i na Nintendo Switch. Platforma za The Elder Scrolls 6 u međuvremenu nije najavljivana, pa se ništa nije znalo o teritorijama i temama. Tako su igrači strpljivo čekali igrajući na severnim teritorijama izmišljene zemlje Tamriel, gde su migrirali iz Cryodilla, glavne igračke teritorije iz The Elder Scrolls 4: Oblivion.

Izvor: Polygon

Podelite s prijateljima

Tweet