Beyond Good and Evil 2: Otkazana igra se vraća

Nakon što je Ubisoft pre nekoliko dana otkazao čak tri projekta, te još jednom odložio Skull and Bones, mnogi su se zapitali šta je s igrom Beyond Good and Evil 2.

One koji ovu igru nestrpljivo čekaju su obradovale vesti da je tim developera i dalje na okupu, mada se još uvek ne zna kada će sve biti gotovo i kada će igra stići do igrača. Zvuči skoro neverovatno da je Ubisoft prvi trejler objavio još pre 15 godina, što je mnogo duže nego u drugim projektima. Prvi deo igre je izašao još 2003. godine, a čekanje na drugi bi moglo još da potraje.

Poslednji trejler za Beyond Good and Evil 2 je izašao 2017. godine, a kompanija je u to vreme objavila da su developeri tek na početku. Ostaje da se vidi šta će se dalje dešavati, budući da je sve neizvesno – Ubisoft je u poslednjih godinu dana otkazao na desetine igara, te odložio one koje su još uvek u planu – tako Skull and Bones, dugo očekivana piratska igra, neće izaći u martu 2023. godine kao što je prethodno najavljeno.

Izvor: The Verge

Podelite s prijateljima

Tweet