Bitcoin ponovno ide uzlaznom putanjom, vrednost premašila 16.000 dolara

Bitcoin (BTC) je do sada imao sjajan novembar, a mnogi analitičari veruju da budućnost ostaje svetla za najbolje rangiranu kriptovalutu.

Trenutno vrednost je na oko 17.000 dolara, cena mu je porasla za oko 23% od početka meseca, skočivši uglavnom nakon završetka predsedničkih izbora u Sjedinjenim Državama. Nakon što je nekoliko meseci provela na stabilnim nivoima od oko 10.000 američkih dolara, vrednost Bitcoin-a je poslednjih nedelja ponovno počela da raste. Tokom prošle nedelje premašila je prvo 15, pa ove i 16 hiljada dolara.

Na ovom nivou Bitcoin je do sada bio samo jednom, i to u istorijskom skoku u kojem je, krajem 2018. godine, njegova vrednost na kratko dostigla 20.000 dolara. Tada se na nivou od preko 16.500 dolara zadržala tek nedelju dana.

Covid-19 kriza glavni pokretač rasta Bitcoin-a

Ovaj porast od oko 60% za samo šest nedelja ponovno predstavlja naglo kretanje cene nagore, a to je odmah podstaklo i mnoge da se vrate na kriptotržište. Analitičari investicione banke CitiBank predvideli su da bi u novom uzlaznom trendu do kraja sledeće godine jedan Bitcoin mogao da vredi čak 318.000 dolara. To su zaključili upoređujući Bitcoin sa zlatom koje je svoj veliki porast cene beležilo početkom 1970-ih godina.

Razloga za brz porast cene Bitcoin-a proteklih nedelja je više. Kao glavni pokretači tog trenda ističu se Corona-19 kriza i odgovor mnogih monetarnih vlasti u svetu koje „štampaju“ novac, izazivajući tako inflaciju – pa su se investitori odlučili da sklone imovinu u kriptovalute.

