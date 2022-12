Bivši šef bezbednosti Twittera: Twitter je manje bezbedan dok je na čelu kompanije Musk

Yoel Roth je takođe ukazao na neuspešno uvođenje Twitter Blue modela plaćene verifikacije.

Musk je pokazao da sve odluke želi da donosi sam

U svom prvom javnom intervju otkako je napustio Twitter, Yoel Roth, bivši šef za bezbednost kompanije, rekao je da veruje da je platforma manje bezbedna pod vođstvom Elon-a Musk-a.

Komentari bivšeg šefa bezbednosti posebnu su značajni. Roth je bio jedan od najviših rukovodilaca koji su javno govorili o tome šta se dešavalo na Twitteru u haotičnim danima nakon Musk-ovog preuzimanja. Roth, dugogodišnji član Twitter-ovog tima za politiku kompanije, detaljno je opisao koordiniranu kampanju trolovanja koja je izazvala porast rasističkih uvreda na platformi. Musk je često isticao svoje tvitove. Takođe, Musk je ukazivao na svoja objašnjenja o tome šta Twitter radi kako bi zaustavio rasističke napade.

Roth je rekao da, iako je u početku bio optimista, slom u „proceduralnom legitimitetu“ ga je na kraju naveo da ode iz kompanije. On je rekao da je Musk izjavio da želi da formira „savet za moderaciju“ pre nego što donese velike odluke. Međutim, vrlo brzo pokazao je da bi radije odluke donosio sam.

„Musk je govorio stvari koje su bile u skladu sa uspostavljanjem saveta za umerenost, koje su bile u skladu sa nedonošenjem hirovitih, jednostranih odluka. Ja sam bio optimista na osnovu toga“, rekao je Roth. “Moj optimizam je na kraju izbledeo.”

Roth je unapred upozorio Musk-a

Takođe, Roth je ukazao na neuspešno uvođenje Twitter Blue-a i plaćene verifikacije. On je rekao da je njegov tim unapred upozorio Musk-a, ali je on odlučio da ignoriše njihovu zabrinutost. „Dogodilo se tačno onako, na način koji smo to i očekivali. Nisu postojale zaštitne mere da bi se to unapred rešilo“, rekao je Roth. Takođe, on je govorio i o porastu prevara i lažnih naloga koji su se povećali nakon početnog pokretanja Twitter Blue-a.

Roth-ovi komentari dolaze u trenutku kada se Musk priprema za ponovno pokretanje Twitter Blue verifikacije. U svojim najnovijim komentarima, Musk je najavio da će oznake za verifikovane naloge biti različitih boja za preduzeća, pojedince i državne institucije. Takođe, on je rekao da će postojati neka vrsta ručnog procesa autentifikacije.

Iako je Roth rekao da ne veruje da će Twitter imati „spektakularan trenutak neuspeha“, kako su neki bivši zaposleni predviđali nakon masovnih otpuštanja i ostavki u kompaniji. Ipak Roth savetuje korisnicima da obrate pažnju na to da li ključne bezbednosne funkcije, poput blokiranja, funkcionišu normalno, kao i funkcije za zaštitu privatnosti kao što su zaštićeni tvitovi. „Ako zaštićeni tvitovi prestanu da rade, bežite, jer je to simptom da nešto nije u redu“, rekao je Roth.

Takođe, Roth je rekao da bi Twitter možda mogao da poboljša svoje sisteme mašinskog učenja. Međutim, nedostatak iskusnih ljudi i onih koji su zaduženi za bezbednost napustili su kompaniju.

„Da li ima dovoljno ljudi koji razumeju novonastale zlonamerne kampanje koje se dešavaju na Twitter-u. Da li razumeju dovoljno dobro kako bi usmerili strategiju proizvoda i smer politike?“, rekao je Roth. „Mislim da u kompaniji nije ostalo dovoljno ljudi koji mogu da rade taj posao.“

