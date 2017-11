BIZIT 2017: e-comerce i bitcoin

Treći blok drugog dana BIZIT konferencije bio je posvećen temi e-commerce, i započeo je izlaganjem Milana Kovačevića, izvršnog direktora kompanije Gemius za Adriatic region. Kompanija Gemius je predstavila najnovije istraživanje e-commerce za Srbiju 2017, koje je ukazalo na to koje su perspektive elektronske trgovine u našoj zemlji i regionu, kakvo je poverenje u on-line kupovinu i e-plaćanje. Istraživanje je dalo odgovore na pitanja zašto smo još uvek na začelju e-commerce poslovanja, i šta nam je još potrebno da bismo napredovali.

Usledilo je izlaganje „Internet of Value“, blockchain & cryptocurrency koje je održao Srećko Miodragović savetnik predsednika kompanije Comtrade. Objašnjeno je šta je to blockchain, šta su kriptovalute, i šta donosi nova revolucija zvana “Internet vrednosti”.

Na panelu koji je usledio, posvećenom e-commerce učestvovali su: Milan Kovačević, izvršni direktor kompanije Gemius za Adriatic region; Silvia Šušnjević, menadžer za razvoj poslovanja, Enetel Solutions; Marko Ilić, direktor kompanije TakoLako; Predrag Milićević, direktor marketinga, RNIDS; Srećko Miodragović, savetnik predsednika kompanije Comtrade; Aleksandar Milosavljević, CTO kompanije Mainstream.

Marko Ilić je izneo stav da je e-commerce budućnost, a ujedno i nov kanal prodaje. Milan Kovačević smatra da su e-commerce i web šopovi ujedno i mali oglašivači, i mediji u Srbiji bi mogli imati koristi od oglašivanja. Aleksandar Milosavljević je dodao da je edukacija tržišta ono što fali, a što bi moglo stvoriti poverenje ljudi i ujedno dovesti do mogućnosti za iskorišćavanje potencijala. Dodao je da ekonomija mora da se promeni, kao i to da fali velika podrška banaka u vidu pružanja te edukacije. Srećko Miodragović se osvrnuo na bitcoin, jako dobro osmišljen koncept. Predikcije su da će kriptovalute toliko da se rasprostrane da će svako odeljenje u školi da ima svoju. Smatra da ne može da savetuje ljude da počnu ozbiljno da razmišljaju o bitcoinu, jer Narodna banka Srbije mora da uvede zakone po tom pitanju, a dok se to ne desi bitcoin je za nas samo servis, a ne valuta. „Zalažem se da naša nacionalna valuta dinar postane i kriptovaluta po ugledu na Estonuju“, dodao je Srećko.

Četvrti blok, koji je ujedno i zatvorio ovogodišnju BIZIT konferenciju, otvorio je svojim izlaganjem njegova ekselencija ambasador Južne Koreje u Srbiji Ju Dedjong. Južna Koreja je vodeća zemlja u oblasti telekomunikacija, a ambasador je govorio o mogućnostima saradnje sa Srbijom. Naglasio je da se telekomunikaciona industrija danas suočava sa izazovima digitalizacije, i da se korišćenje SMS-a zabrinjavajuće smanjuje. Postavlja se pitanje kako će telekomunikacioni operatori ostati profitabilni u tom poslu, a četvrta industrijska revolucija nesumnjivo donosi nove biznis modele za operatore, dodao je ambasador Južne Koreje na kraju.

Centralni deo ovog bloka bio je panel pod nazivom “Budućnost telekomunikacionih operatora”, na kojem su učestvovali Petar Popović, izvršni direktor direkcije za poslovne korisnike Telekom Srbija; Branko Mitrović, izvršni direktor Korporativnih poslova i član Upravnog odbora Telenor; Dejan Turk, CEO VIP mobile, Dragica Pilipović Chaffey, potpredsednik korporativnih komunikacija United Group; Miodrag Ivković, direktor sektora za elektronske komunikacije RATEL-a. Panel je moderirao Danko Jevtović, IT ekspert iz oblasti telekomunikacija.

Gospođa Chaffey smatra da industrija postaje globalna i da se oko 50% sadržaja plasira preko tableta i mobilnih telefona, čak ni kompjuteri nemaju toliku funkciju koju su do sada imali. „Zemlje kao što smo mi mogu da se brane pre svega sadržajem, jer je to nešto čemu veliki globalni igrači neće posvetiti pun pažnje.“ izjavila je ona. Mišljenja je da linearna televizija polako nestaje i umire zajedno sa starom generacijom. Gospodin Turk je dodao da su se pre par godina borili protiv viber-a i whatsapp-a, a sada rade promocije zajedno. Gospodin Popović je dodao da trendovi pokazuju da su investicije u telekomunikacije iz godine u godinu sve manje. Gospodin Mitrović smatra da su svi operatori u procesu transformacije ili digitalizacije kako bi odgovorili izazovu. Panelisti su se osvrnuli i na usluge fiksne telefonije koja po njihovom mišljenju takođe izumire, pri čemu je predstavnik kompanije Telekom Srbija, Petar Popović dodao da, zbog pada saobraćaja fiksne telefonije, operatori pokušavaju da nadoknade taj pad kroz nove servise i usluge, pa su tako banku na primer potpuno digitalizovali.

