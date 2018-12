BIZIT 2018: Miloš Bošnjak – “Digitalizacija treba da se vrši sa znanjem i sa ciljem”

“Treba digitalizovati, jer šta IT drugo i radi od nastanka. Samo digitalizaciju treba sprovoditi sa znanjem i sa ciljem” rekao je Miloš Bošnjak, direktor IIB-a, u svom izlaganju pod nazivom “Bizmis i hrana današnjih dana?” drugog dana nedavno održane BIZIT konferencije, u bloku posvećenom poslovnim softverima.

Veliki su izazovi pred agroindustrijom, od rastuće populacije koju treba prehraniti, preko velikih klimatskih promena i izazova, do adekvatne infrastrukturne podrške koju treba obezbediti kako bi se proces proizvodnje hrane osavremenio i digitalizovao. IIB ima rešenje UPIS, koje vodi kompletan proces od njive do trpeze, omogućavajući firmama iz agroindustrije da brižljivo vode računa o svakom koraku svog poslovanja, od ugovaranja i otkupa, preko prerade i procesa proizvodnje hrane, do isporuka, obračuna cena, uslužnog skladištenja. Istovremeno, reč je o jednom od najuspešnijih alata za proces digitalizacije poljoprivrede, što će biti „vruća tema“ u narednom periodu u našoj zemlji.

Celo predavanje možete pogledati u video snimku ispod ili na zvaničnom BIZIT youtube kanalu:

