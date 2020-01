BIZIT 2019: Jedan od najvažnijih aspekata savremenog IT-ja – bezbednost

Jedan od najvažnijih aspekata savremenog IT-ja jeste bezbednost. Bezbednost podataka i informacija od ključnog je značaja ne samo na individualnom već posebno i u poslovnom svetu, koji od informacija krucijalno zavisi.

Blok je otvorio Borko Radović, Business Development Manager u kompaniji Clico. Predstavio je svoju kompaniju i veliki broj brendova koje zastupa, nudeći niz najrazličitijih poslovnih rešenja u domenu sajberbezbednosti. Spisak pretnji pred savremenim IT biznisom je impozantan (malveri, trojanci, virusi, kriptoiznude, spajveri, botnetovi, rutkitovi, fišing i ransomver pretnje, prevare preko društvenih mreža, DDOS, hakovanja…), tako da i provajderi zaštitnih rešenja moraju uvek biti spremni.

„Iako su uzroci brojni, Data Loss Prevention (DLP) rešenja predstavljaju obaveznu stavku u svim velikim kompanijama. Clico je lider na DLP tržištu i devetu godinu zaredom lider u Gartner Magic Quadrant Enterprise Data Loss Prevention rešenjima”, istakao je Radović, naglašavajući značaj ljudskog faktora u svim problemima ovog tipa.

Usledila je prezentacija kompanije Heineken, koju je održala Biljana Bobić Subin, menadžer za korporativne poslove u toj kompaniji. Predstavljajući portfolio i rezultate digitalne transformacije u kompaniji Heineken, naglasila je krucijalnu važnost podataka u novoj, digitalnoj eri koju je Heineken spremno dočekao.

„Umesto ogromnog broja tabela i tretiranja svih podataka odvojeno, danas imamo jedan dashboard koji se osvežava automatski. Digitalne podatke tretiramo poput ljudi, a sami ljudi su informacije od najvežeg značaja. Agilnim pristupom otvorili smo velike prilike i ostvarili smo znatno uvećanje prihoda”, rekla je tom prilikom.

Blok je okončan panelom „Rogovi u vreći”, koji je moderirao Miodrag Ranisavljević, nezavisni konsultant za poslovna rešenja. U panelu su učestvovali Ana Brkić, direktor razvoja u kompaniji AB Soft; Dino Malović, IT direktor za Srbiju i Hrvatsku u kompaniji Heineken, Milan Dimitrić, direktor IT sektora u kompaniji Mozzart, Miloš Bošnjak, direktor kompanije IIB, te Petar Miljković, CEO firme GoPro. „Ukoliko mislite da konsultant zna više od korisnika, to uopšte ne mora biti tačno”, rekao je Miloš Bošnjak. „Primećujem da se napretkom smatra prelazak iz bilo kog biznis sektora u IT sektor bilo kakve firme”, konstatovao je Miodrag Radisavljević. Dino Malović je istakao da IT ne radi repetitivan posao, već pomaže biznisu.

„Ukoliko ne koristimo veliku količinu podataka koje prikupljamo, to je veliki trošak. IT je počeo da dobija značaj potpornog stuba u biznisu”, rekao je on. „Hteo – ne hteo, modelirajući procese bolje ih upoznaješ i znaš od onih koji ih traže i kojima su potrebni. Ja kao menadžer ne mogu da ostanem zakopan u verzijama softvera od pre deset godina”, istakao je Milan Dimitrić. „Danas se, uostalom, pravna regulativa toliko menja da propisuje okvire softvera. Non-stop morate da inovirate”, dodao je on.

„Ko ne želi da se menja, vole ga iz sažaljenja”, citirali su učesnici panela Zdravka Čolića. Ana Brkić je istakla da se svi susrećemo sa otporom prema promenama, a najčešće se to dešava na početku saradnje. „Outsourcing donekle pomaže standardizaciji, ali se gubi know-how. Ukoliko sve autsorsujete, dobijete nešto što radi, ali nema mašte. Trudite se da što više toga zadržite u okviru preduzeća”.

