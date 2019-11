BIZIT 2019: Obrazovanje

Tradicionalno, BIZIT se okončava blokom posvećenim obrazovanju. Ove godine je postao aktuelan Master 4.0, ali su pretresana pitanja i problemi kompletnog školskog sistema – sa naglaskom na visokoškolski sistem, imajući u vidu učesnike panela o obrazovanju.

Uvodno predavanje je održao Dr Ranko Rajović, neuroendokrinolog interne medicine iz NTC-a, i jedan od osnivača MENSA-e u SFRJ, odnosno Srbiji. Tema njegovog izlaganja je bio uticaj digitalizacije na kognitivne sposobnosti dece, što je tema koja zanima sve roditelje danas, naročito one koji se boje da će prerani susreti njihove dece sa digitalnim svetom (tipičan primer bi bio YouTube) ostaviti posledice koje će se tek kasnije manifestovati. Predavanju, kao i potonjem panelu, je prisustvovao ogroman broj učenika (preko dve stotine) iz srednjih škola i gimnazija širom Srbije, koji su došli da čuju šta eminentna lica iz sfere obrazovanja imaju da kažu na važne teme koje ih preokupiraju.

Panel „Obrazovanje za digitalno doba“ je moderirala Prof. Jasmina Nikolić Filološki fakultet. Učesnici su bili Darko Đorić MIND Group, Prof. dr Miodrag Popović Član Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, Prof. dr Nenad Filipović Rektor Univeruziteta u Kragujevcu, Prof. dr Milo Tomašević Dekan, ETF Beograd, Prof. dr Vesna Spasojević Brkić Mašinski fakultet u Beogradu, kao i Milan Simić Izvršni direktor, Enetel Solutions. Učešće u panelu je uzeo i Dr Ranko Rajović.

Ranko Rajević je u startu naglasio da ne treba decu terati da uče napamet, već da treba dozvoliti da deci “rastu krila” i ne rušiti im maštu. Miodrag Popović je bio konkretniji i fokusirao se na studije. “Definicija inženjerstva je da se misli. Većina nastavnika na studijama se trudi da uče studente da misle. Moramo ih naučiti da misle. Javljaju se nova zanimanja, mi ih učimo a ne znamo šta će se raditi u budućnosti. Onaj ko nauci da misli će napraviti karijeru. Iz osnovnih i srednjih škola dolaze deca koja ne znaju da misle.”

Darko Đorić je rekao da je inicijativa saradnje sa fakultetima definitivno došla iz privrede. “Nažalost, izgubili smo jednu generaciju. Promenilo se dosta toga, jeste to sistem koji se relativno sporo menja, ali se definitivno nešto pomera. Izlazimo iz perioda gde se ništa ne dešava. Saradnja privrede i škola i fakulteta je svakim danom sve bolja.” Vesna Spasojević Brkić je rekla da ne misli da su visoke obrazovne institucije spore: “Puno smo se ubrzali, dobili nove module i smerove i sada možemo da pratimo privredu. Više nema tako jake vertikalne hijerarhije. Na mašinskom fakultetu više nismo hijerarhjski kruti, a sa našim mladim asistentima imamo jako dobru saradnju.”

Moderator Jasmina Nikolić je potom predstavila Master 4.0 prisutnima, postavljajući panelistima pitanje koji će se to predmeti učiti na njima. Rektor kragujevačkog univerziteta je rekao da Master4.0 nije samo programiranje, već način organizacije. “Sada morate da razmišljate o konceptu, a koncept je bitan. Za 10 do 15 godina obrazovanje programiranja neće biti više ovakvo, biće organizovana onako kako konceptualno razmišljamo, a onda mašini damo naš način razmišljanja i mašina pravi program koji joj odgovara.”

Na to je uzvratio dekan ETF-a, Milo Tomašević: “Nisam siguran da će se za pet godina pristup programiranju promeniti i postati toliko konceptualan. Obrazac je do sada bio da učite o onome što je bilo, budućnost je izuzetno nesigurna, moraće da se nauci da se razmislja i da se prilagođava novim trendovima, da se uči do penzije ako je uopšte i bude. To vam je kao veslanje uzvodno. Prilično zahtevnih prilagođavanja će biti, po Murovim zakonu, biće odstupanja.”

Vesna Spasojević Brkić je rekla da potencijal imaju i kratki programi i kursevi. “Mi smo u sklopu Master 4.0 programa ponudili dva kratka programa kojima nije potrebna akreditacija. Moram da pohvalim proces akreditacije koji je bio vrlo lak i jednostavan.” Darko Đorić je rekao da je kompanija Mind Group osnovala Mind Edu, koji se bavi edukacijom zaposlenih. Ranko Rajović je zaključio: “Moramo da razvijamo kompetencije. Deo koji donosi odluke u mozgu mora da se razvija u školama i kroz obrazovni sistem. Mozak donosi odluku pre nego što smo je svesni. Ako hoćemo kreativne ljude, moramo da aktiviramo asocijativne regije. Ideje više ne postoje, one su skupe.”

Evo i poruka za kraj svih učesnika panela o obrazovanju:

Ranko Rajević: “Đaci moraju da se oslone na profesore i školu. Svi mladi imaju telefon, gledanje u telefon izaziva lučenje dopamina i endorfina. Zato su nove tehnologije opasne. Korisne su ali mora oprezno da se ulazi u virtualni svet. Smanjite dopamin na minimalnu meru.”

Miodrag Popović: “Đaci, birajte struku sa kojom se možete zaposliti. Jako je teško biti nezaposlen, psihički pre svega. Kada izaberete struku trudite se da naučite kako da učite. Trudite se da uvek volite struku kojom se bavite.”

Nenad Filipović: “Smatram da se ipak nećete odreći telefona, ali naučite da kroz telefon učite. Master 4.0 će vam pomoći da se preusmerite ako pogrešite oko izbora studija.”

Milo Tomašević: “Studirajte ono što volite, a volite ono što se plaća. Čitajte knjige, odmaknite se, osamite se ponekad i razmišljajte, pravite virtuelne svetove u glavi, nemojte da budete stalno priključeni na digitalno đubre. Probajte da ostanete individua.”

Vesna Spasojević Brkić: “Nadam se da ćete ostati u Srbiji.”

Milan Simić: “Birajte da budete lako zapošljivi, da se lako menjate i da lako usvajate nove korisne stvari, kao i da lako zaboravljate ono što vam ne treba.”

Darko Đorić: “Ne dajte dete u sebi, to zadržite u sebi dokle god možete, jer kad to izgubite onda idete unazad!”

Najzad, na samom kraju je održana i radionica posvećena Microsoft Excel-u. Nju je držao naš prijatelj, tako reći član proširene porodice PC Press-a, Slavko Vujnović iz kompanije IIB, inače autor bloga Excel kuhinjica. Svoje neverovatno znanje kada je reč o verovatno najrasprostranjenijoj poslovnoj alatki na svetu je podelio sa BIZIT publikom, uključujući i neke veoma interesantne i gotovo skrivene opcije.

„Bio jednom jedan Excel, taj je jeo šta je hteo – tramvaj ceo i oblaka deo! Pitam se, da li je ovo napisao Duško Radović ili neki ekonomista? Excel je, po mišljenju mnogih, nešto najbolje što je Microsoft ikada izumeo. Cilj radionice je da se upoznamo, družimo, kao i da demonstriramo neke njegove skrivene mogućnosti,“ rekao je Slavko Vujnović okupljenima.

Time je okončan ovogodišnji BIZIT. Vidimo se sledeće godine u prvoj nedelji novembra, na BIZIT 2020 manifestaciji!