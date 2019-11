Review: ASUS ZenBook Pro Duo UX581 – Laptop 2.0

Mnogi proizvođači pokušavaju da inoviraju svoju ponudu, ali tek poneka inovacija donosi nešto suštinski novo na tržištu. Među posebno inovativnim kompanijama je svakako ASUS, a njihov ZenBook Pro Duo UX581 već samim imenom ukazuje na ključnu novost.

Volimo puno da pričamo kako nas lepa budućnost čeka iza ugla, ali se ASUS postarao da budućnost stigne na naš sto. Veoma je teško predstaviti svakom korisniku ponaosob koliko celokupna industrija napreduje ovim konceptom, baš kao što je teško pobrojati koje sve nove tehnologije dobijamo sa ZenBook Pro Duo laptopom. Ne samo da je reč o vrlo ubedljivom uređaju već i o vesniku bliske budućnosti, kada ćemo viđati ovakve laptope u različitim cenovnim kategorijama, uključujući i one pristupačnije, te će se proizvođači nadmetati među sobom po tome ko je bolje upotrebio inovacije i čija je implementacija rezultovala kvalitetnijim korisničkim iskustvom.

Savršenstvo ekrana

Do tada, mesto na vrhu piramide ostaje čvrsto rezervisano za ASUS. Da je novitet samo njegov veliki, perfektni ekran, imali bismo i te kako dovoljno osnova za preporuku. Tajvanski proizvođač osmislio je čitav sistem koji se sastoji od dva ekrana – velikog glavnog, na standardnoj poziciji kao i na svim drugim laptopima, te drugi, koji je smešten ispod, na gornjem delu baze, otprilike tamo gde bi se inače očekivala tastatura. Sama tastatura je pomerena na bliži deo baze. Na taj način dobijena je (relativno) kontinuirana površina, odnosno dual screen sistem koji omogućava čitav niz interesantnih primena.

Možete na donji ekran izmestiti plejlistu s bitnim pesmama, YouTube video ili podkast, ali i pomeriti određene toolbar‑ove iz Photoshop‑a ili druge profesionalne aplikacije koju koristite. Ovim putem možete pogledati e‑mail koji vam ne bi bio u fokusu na glavnom ekranu na kome radite nešto drugo. Sve u svemu, izuzetno korisna stvar u svakodnevnim prilikama – ne samo za dobru zabavu, već i za povećanu produktivnost. Posebno će se obradovati oni koji su skloni multitasking‑u.

Glavni ekran zaslužuje sve pohvale, posebno imamo li u vidu ultratanke NanoEdge ivice zbog kojih je utisak još upečatljiviji. Reč je o prvom OLED ekranu koji imamo prilike da vidimo na prenosivim računarima. Utisak je fenomenalan – besprekoran prikaz, fantastične boje, idealna crna, ekran kakav se samo poželeti može. Reč je o 15,6‑inčnom displeju 4K (3840×2160) rezolucije, s podrškom za DCI‑P3, HDR i PANTONE sertifikat, što garantuje da i grafički profesionalci mogu da u punoj meri koriste mogućnosti laptopa.

Pomoćni 14“ ekran ScreenPad+ je rezolucije 3840×1100 piksela, s veoma širokim 32:9 odnosom stranica. Oba ekrana su osetljiva na dodir, a šlag na torti je podrška za ASUS Pen, olovku koja se isporučuje u pakovanju i koju možete iskoristiti da skicirate na donjem ekranu u prirodnom položaju ruke nešto što će se iscrtavati na gornjem. Do sada neviđena kombinacija koja otvara ogroman broj mogućnosti u domenu produktivnosti, zabave i svakodnevnog korišćenja računara. ASUS je ugradio više zgodnih aplikacija koje pomažu optimizaciji i personalizovanju ovakvog okruženja, bez obzira na to želite li da grupišete neke aplikacije/prozore ili samo da crtate po površini. Samo još kada bi više igara naučilo da prepoznaje ovu mogućnost, pa da se elementi interfejsa ili mini‑mapa izmeste na donji ekran…

Besprekoran hardver…

Postoji više varijanti UX581 računara. Model koji smo dobili na test odlikuje se šestojezgarnim Core i7‑9750H procesorom koji radi na frekvencijama do 4,5 GHz. Da bi se odgovorilo na zahtevne potrebe grafičkih profesionalaca i svih drugih entuzijasta, upotrebljena je NVIDIA GeForce RTX grafika, ovog puta u RTX 2060 izdanju, sa 6 GB sopstvene GDDR6 memorije i boost klokom od 1680 MHz, što garantuje odlične performanse i u zahtevnim igrama. Brzi SSD od 500 GB je jedini disk u računaru, a 16 GB RAM‑a više su nego dovoljni za Windows 10 Pro operativni sistem, kao i bilo šta što mu možete „poturiti“ od zahtevnih softvera i aplikacija, te ZenBook Pro Duo fenomenalno obavlja posao mobilne radne stanice, čak i uz nešto veću masu za današnje prilike – oko 2,5 kilograma.

Da hardverske inovacije ne staju sa osnovnim čipovima dobro znaju svi koji cene upotrebljivost laptopa kao celine. Tako UX581 stiže s podrškom za Wi‑Fi 6 standard (802.11ax), Bluetooth 5.0, te infracrvenom Web kamerom. Zahvaljujući Windows Hello podršci, ona će olakšati svakodnevicu korisnicima i kod kuće i u korporativnim okruženjima. Ni spisak portova nije mali, mada je sa ovakvim dimenzijama računara možda mogao biti i veći – jedan Thunderbolt, na koji provereno možete povezati neki od modernih hub‑ova koji koriste PCI Express tehnologiju i gomilu raznih portova i konektora, dva USB 3.1, HDMI 2.0 i audio kombo port. Osmoćelijska baterija kapaciteta 71 Wh obećava odličnu autonomiju, ali ona će zavisiti od intenziteta korišćenja, budući da dosta varira u zavisnosti od opterećenja i osvetljenosti ekrana.

Prvi OLED ekran stiže u 4K izdanju, s besprekornim prikazom, podrškom za DCI-P3, HDR standarde i PANTONE sertifikatom, što jasno usmerava laptop prema grafičkim profesionalcima

…u fenomenalnom izdanju

Fantastičan izgled računara morao je biti prilagođen osnovnoj ideji upotrebe dva ekrana. UX581 je nešto deblji (24 mm), ali dizajn ostavlja bez daha. Da bi ScreenPad+ stao na zadnji deo baze, tastatura s pozadinskim osvetljenjem morala je biti pomerena prema prednjem delu, gde su inače nasloni za dlanove. ASUS u pakovanju isporučuje eksterni naslon za dlanove koji se postavlja ispred računara. Druga stavka u ovom delu jeste Numberpad 2.0, ASUS‑ova inovacija kojom se površina gde su inače brojevi sa desne strane može iz touchpad‑a prebaciti u kalkulator i obrnuto. Dizajn zvučnog sistema potpisuje Harman Kardon, a ASUS ne bi bio to što jeste kada ne bi poradio na sistemu hlađenja. Naime, moguće je pritiskom na Turbo Fan taster pojačavati rad kulera, tako da se obezbedi maksimalno efikasno hlađenje računara.

Da li je ASUS ovim modelom uspeo da prevaziđe okvire u kojima su do sada bili notebook uređaji? Konačno je produktivnost, koja je toliko dugo bila glavni razlog vernih desktop korisnika za izbegavanje laptopa, podignuta na drastično viši nivo, ostajući u vrlo mobilnom pakovanju. Kada na to dodamo mnoštvo izvanrednih rešenja, od OLED ekrana, preko sistema hlađenja i Numpad‑a, pa do brojnih podržanih modernih tehnologija, može se slobodno reći da je ZenBook Pro Duo više od laptopa. On je Laptop 2.0.

Korisna adresa: asusplus.rs