BIZIT 2020 predavači – Dejan Cvetković

Rođen je u Beogradu gde je završio svoje osnovno i srednje obrazovanje i 1991. godine stekao svoju fakultetsku diplomu na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Iste godine je svoje prve profesionalne korake napravio u kompaniji Energodata. Skoro dve godine kasnije, 1993. godine, odlazi u Kanadu, gde se zapošljava u kompaniji Microsoft, kako je jedom prilikom izjavio, na poslu njegovog života. Tu je radio na najrazličitijim poslovima od inženjerskih, pa do onih u pre-sales, post-sales, business development i account managment sektorima. U Beograd se vratio 2003. godine i narednih pet i po godina proveo je na poziciji generalnog direktora kompanije Microsoft Software d.o.o za Srbiju. Nakon toga, 2008. godine, seli se u Minhen gde nakon tri godine dolazi na poziciju CTO (Chief Technology Officer) za Microsoft CEE i do 2018. godine bavi se pitanjem digitalne transformacije. Od oktobra 2018. godine do danas radi na poziciji Global Technical Sales Lead u Redmondu u SAD-u.