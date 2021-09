BIZIT 2021: Digitalna ofanziva u borbi za korisnike

Centralna tema konferencije BIZIT 2021 glasi: „Njegovo veličanstvo Korisnik“. Naglo nastupanje i uporno opstajanje pandemijskih uslova pod kojima kompanije obavljaju svoje poslovanje poslužili su kao bespoštedan katalizator promena, ne samo onih u okviru poslovnog okruženja, već pre svega unutar samih organizacija. Ono što je pre epidemije pomalo ‘akademski’ i sporohodno nazivano digitalnom transformacijom pretvorilo se u nužnost opstanka i konkretne korake usmerene ka sticanju i zadržavanju korisnika.

Suština transformacije čiji smo svedoci i učesnici je bitka za svakog našeg korisnika. Ako smo nekada dobro poznavali (ili mislili da poznajemo) korisnika, danas uočavamo da se on promenio – postao je oprezniji, izbirljiviji, racionalniji trošenju novca i osetljiviji na to kako se ophodimo prema njemu. Da bi i dalje ostao sa nama, naš je zadatak da mu obezbedimo vrhunsko korisničko iskustvo. Kako to možemo da učinimo i koliko je unapređenje korisničkog iskustva složen skup procesa i poslovnih funkcija, predstaviće nam predavači – učesnici osme po redu poslovne konferencije BIZIT 2021, koja će se u hibridnoj live/web formi održati 3. i 4. novembra u beogradskom Klubu poslanika, Ulica Tolstojeva br. 2.

Da bitku za korisnika ne određuje isključivo tekuća pandemija, već da se ona odvija u širim okvirima globalnih ekonomskih tokova, podsetiće nas PROF. DR MIROLJUB LABUS, osnivač konsultantske kompanije Belox Advisory Services. On će, u izlaganju naslovljenom „Ekonomski trendovi za 2022“, prezentovati tri modela izlaska iz recesije izazvane COVID‑19, dati prognoze u vezi sa kretanjima BDP‑a, uz osvrt na makroekonomske izazove koji su pred nama.

MIROSLAV VARGA, martech specijalista agencije Escape Digital, održaće predavanje pod intrigantnim nazivom „Dobio sam bitku za korisnika, a kapitulirao na tržištu“, u okviru kojeg će pružati odgovore na pitanja poput: „Znamo li našeg korisnika?“, „Znamo li koga želimo kao našeg korisnika?“ ili „Želimo li uopšte da dobijemo bitku za korisnika?“. Prema g. Vargi, kompanijama su u borbi za korisnike na raspolaganju nove metode, tehnike i mogućnosti, ali ih one često ne razumeju, pa im se može desiti i takva situacija da u bici za korisnika izgube rat na tržištu.

FILIP NOVAK, Territory Manager for Adriatics u kompaniji Salesforce izabrao je temu „CRM više nije ‘nice to have’“. Cilj mu je da demistifikuje pojam digitalne transformacije: radi se o promeni načina rada, pristupa tržištu i poslovanju, gde se kupac stavlja u središte pažnje bez obzira na veličinu, poslovni model (B2B / B2C), vertikalu i segment. Takva promena paradigme obuhvata sve, od treninga zaposlenih, prilagođavanja procesa do odabira tehnologije koja će podržati takvu evoluciju poslovanja. Ukoliko preduzeća žele da grade dugoročne odnose sa kupcima, CRM je must have strateški set alata. Uz pravilno korišćenje, CRM pomaže brendovima u izgradnji takvih odnosa sa svojim kupcima što zauzvrat stvara lojalnost i zadržava kupce.

NIKOLA MIRČIĆ, Business Trainer and Ice Pilot, Hansen Beck, govoriće o „Životu u doba konkurencije“, sa posebnim osvrtom na tri komponente koje odlučuju da li ćemo biti uspešni, a naši klijenti zadovoljni: znanje, stav i uticaj. I dok znanje (kvalitetne proizvode i usluge) u uslovima hiperkonkurencije poseduju i mnogi drugi, baš kao i pravilan stav prema sebi, poslu i klijentima, ono gde postoji prostor za uspeh jeste naš uticaj pomoću kojega kreiramo odnos sa kupcem, odnos u kojem će se klijent osećati važnim i zadovoljnim, gde će proizvod ili usluga koju nudimo biti samo osnova ukupnog doživljaja koji korisnik ima u odnosu sa nama.

PROF. DR ZORICA TOMIĆ, redovni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, će nas u svom izlaganju „Srce i glava u komunikaciji“ podsetiti da je naš korisnik emocionalno koliko i racionalno biće i da naša komunikacija sa njim treba da bude koncipirana holistički, polazeći od teze o celovitosti ljudskog bića.

DOC. DR DRAGO INĐIĆ, suvlasnik firme Oxquant, Oxford (UK), će u svojoj prezentaciji „Preduzetnički kapital od starta do finiša“ ukazati na spoznaje iz sopstvenog trodecenijskog iskustva domaćeg visokotehnološkog preduzetništva i kulturološke zakonitosti koje kroje sudbinu startupa i tržišta rizičnog kapitala.

O tome da pridobijanje naklonosti korisnika nije lak ni jednosmeran put govoriće i BRANKO ĐAKOVIĆ, kreativni direktor u Tomato Tomato Communications. Naslov njegovog predavanja je „Kako da rasterate svoje klijente, sve u skladu sa pravilima profesionalizma i kapitalizma“.

DANKO JEVTOVIĆ, član upravnog odbora ICANN‑a, osvrnuće se na „Privatnost, komercijalizaciju, kontrolu – bitku za Internet“, gde su goruće teme današnjice borba za zaštitu privatnosti korisnika, pitanja medijskog i političkog uticaja na populacije, odbrana od kriminala i zloupotreba, kao i plasiranje brojnih interesa pojedinaca i društvenih grupa putem svetske mreže.

BOJANA LEKIĆ, novinar i producent, održaće predavanje na temu „Bitka za poverenje u doba nepoverenja“, sa akcentom na manjak poverenja na Internetu, infodemiji, poplavi lažnih vesti, dezinformacija, teorijama zavere, uz pitanja ima li leka za infodemiju i može li se očuvati poverenje u doba opšteg nepoverenja.

NEVENA RUŽIĆ, Program Coordinator u Fondaciji za otvoreno društvo Srbije, osvrnuće se u svom predavanju pod naslovom „Privatnost kao vrednost biznisa“ na privatnost kao kvalitet po sebi i dodatnu vrednost, ali i kao društvenu odgovornost.

MARIJA KRSTIĆ, direktor operacija ECHO, će se u predavanju „Uloga korisničke podrške u bitki za korisnike“ dotaći potreba kompanija za dodatnim ulaganjem u izgradnju i održavanje korisničkog iskustva. Inicijalna komunikacija sa korisničkom podrškom je potencijalno prvi direktan kontakt koji korisnik ostvaruje sa kompanijskom organizacijom tako da tim koji pruža tu podršku postaje i ogledalo organizacije jer je upravo prvi utisak i najznačajniji za dalje ponašanje korisnika.

NATAŠA KOVAČEVIĆ, zamenik generalnog direktora kompanije Konvereks, će govoriti o hibridnim i konvencionalnim rešenjima besprekidnog napajanja u data centrima. Predstaviće glavne osobine hibridnih sistema tokom čitavog njihovog veka eksploatacije – od puštanja u rad, korišćenja i testiranja do budućeg proširenja.

NATAŠA KAŽIĆ, MBA, konsultant za razvoj proizvoda i razvoj poslovanja, prezentovaće „Srpski Shopify“ – domaću Impoqo e‑commerce SaaS cloud platformu za kreiranje Web prodavnica namenjeno malim i srednjim preduzećima. Pravljen po ugledu na Shopify, Impoqo uključuje više funkcionalnosti i daleko je jednostavniji za upotrebu, a sve za vrlo pristupačnu mesečnu pretplatu, pod geslom: „Za 30 minuta napraviš svoj shop i počneš da prodaješ“.

Tema predavanja NEBOJŠE STANKIĆA, Southeast Europe Regional Manager‑a u kompaniji Zebra Systems, biće prilagođavanje u hodu proizvođača IT rešenja, pitanje fluidnosti granica između sigurnosti sistema i backup‑a, te da li i zašto korisnici i ponuđači računarskih usluga treba da sarađuju intenzivnije nego do sada.

PROF. DR ALEKSANDAR KAVČIĆ, osnivač Fondacije „Alek Kavčić“, postaviće nam pitanje – „Da li je znanje kapital?“ Ako jeste, ima li monetarnu vrednost? Ako ima, kolika je onda monetarna vrednost, na primer, Pitagorine teoreme? Prema profesoru Kavčiću, znanje je specifičan kapital jer ga gubimo ukoliko ga ne prenesemo sledećoj generaciji. A da li to onda znači da sledećoj generaciji treba naplaćivati prenos znanja? Ako bismo prenos znanja zaista naplaćivali, onda bi od dobrih đaka trebalo da ubiramo više novca od loših jer u glave dobrih đaka ukazi više znanja.

Na ovogodišnjem BIZIT‑u učestvovaće i:

DEJAN CVETKOVIĆ, Chief Technology Officer u Microsoft razvojnom centru, Srbija

ZORIN RADOVANČEVIĆ, Google Analytics and Google Tag Manager Implementation and Planning Lead, Escape Digital Agency

BORIS VUKIĆ, Senior Associate, Adižes Institute; Regionalni direktor za savetovanje porodičnih kompanija, ASEE

JASMINA NIKOLIĆ, suosnivač i CEO kompanije Agile Humans

ANA BRKIĆ, suosnivač i direktor kompanije AB Soft

ANTE MARŠIĆ, Channel Sales Lead, Central Eastern Europe u kompaniji Vertiv

MILAN RADULOVIĆ, suosnivač i CTO kompanije Kameleon Solutions

MILOŠ BOŠNJAK, direktor kompanije IIB

PETAR MILJKOVIĆ, CEO kompanije GoPro

SLOBODAN STANKOVIĆ, vlasnik i direktor kompanije Vesimpex

DEJAN KONTIĆ, direktor prodaje, Datalab

