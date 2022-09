BIZIT 2022: Avantura mozga – Zagonetna pitanja za umni vatromet

Mnogo ljudi danas odlazi u teretane i posvećuju veliku pažnju dobroj formi svoga tela, što je vredno svake hvale i podrške. Ipak, šta je sa gimnastikom uma? Upravo je ona presudna za kvalitetan život i rad.

Radionica koju će Uroš održati na predstojećoj BIZIT konferenciji se sastoji od interaktivnog razmrdavanja moždanih vijuga – od verbalnog promišljanja do buđenja umnih moći u više dimenzija. Prisutni će spoznati širinu svog promišljanja, koje mnogi nisu ni bili svesni. Grupa donosi veliki broj zamisli u različitim delatnostima, koje zaista nikada niko nije smislio.

Naredni segment je posvećen ohrabrivanju učesnika na dalje razmišljanje izvan ustaljenih, uobičajenih i očekivanih okvira, na smelo smišljanje i glasno izražavanje sasvim novih ideja.

Uz pomoć novonastalog nivoa samopouzdanja, promišljanje ide i korak dalje – praktičnom primenom na poziciju u profesiji, sa uočljivim mogućnostima povoljnog uticaja i na privatan život.

Zagonetna pitanja su metod kojim uspešno možemo da beskrajni splet naših neuronskih puteva probudimo u željenim smerovima, u zavisnosti od toga šta želimo da postignemo. Takođe, služe da nateramo tu moćnu mrežu, koja povezuje naših stotinak milijardi neurona, da zatreperi kao nikada do sada i da ono što radimo učinimo mnogostruko zanimljivijim i za sebe i druge. Pri rešavanju zagonetnih pitanja, prisutni povezuju ono što znaju, ono što tek čuju i ono što pretpostavljaju te tako spoznaju i nešto sasvim novo i drugačije. Sve to dovodi do pravog vatrometa ideja.

Ovakvim pristupom dolazi se do prodora u razmišljanju bez barijera, a upravo je ono presudno za pravljenje razlike u dostignućima, bez obzira na oblast interesovanja ili delovanja. Kalupi se razbijaju u paramparčad.

Sa radionice će svako od prisutnih izaći inspirisan za korak dalje u kreativnosti i komunikaciji sa sobom i sa drugima, u poslu i u životu.

Biografija predavača

Na predstojećoj BIZIT konferenciji koja će se održati 9. i 10. novembra, u hotelu Crowne Plaza, imaćete prilike da čujete predavanje/radionicu Uroša Petrovića, književnika čija dela pomeraju granice u savremenoj literaturi. Autor je više od dvadeset knjiga (>160 izdanja, > 450.000 primeraka) i dobitnik velikog broja najprestižnijih nagrada za književnost za mlade. Knjige su mu do sada objavljene i u Italiji, Mađarskoj, Grčkoj, Sloveniji, Rumuniji, Severnoj Makedoniji i Češkoj, kao i na engleskom jeziku. Po romanu „Peti leptir“ snimljen je prvi 3D igrani film u istoriji srpske kinematografije.

Autor je originalnih stonih društvenih igara, od koje su tri nagrađene priznanjem Dobra igračka Prijatelja dece Srbije, a dve i nagradom Gran pri – Igračka sa svrhom.

Podsticao naciju na razmišljanje i unutar kultnog serijala Fazoni i fore, kao i u kvizu Lavirint na Javnom servisu Radio televizije Srbije kao Tvorac lavirinta i najteža prepreka za takmičare.

Dobitnik je i većeg broja nagrada za fotografiju, koje objavljuje širom planete. Koautor je NTC sistema učenja, i autor koncepta Zagonetna pitanja, kao i programa za usavršavanje Misli kre:aktivno! Kako razmišljanjem izvan ustaljenih okvira doći do novih ideja i rešenja?, Zagonetne iluzije mozga i Psihološki tango. Gostuje kao predavač na fakultetima, u školama i drugim obrazovnim ustanovama u zemlji i inostranstvu, kao i u kompanijama, na poslovnim forumima i kongresima. Jedan je od prvih zvaničnih kreativnih ambasadora Srbije u okviru nacionalnog projekta Srbija stvara. Diplomirani je inžinjer tehnologije.

Bio je predsednik Mense Srbije i jedan od najuspešnijih rešavača IQ X testa na svetu.

