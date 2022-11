BIZIT 2022: Smart Life i pametni gradovi

„Ko je stavio IZI u BIZIT?“ naziv je predavanja koje je održao Branko Đaković, kreativni direktor Tomato Tomato Communications.

„Pitanje za vas – šta imaju zajedničko pametni gradovi, pametni putevi, pametne škole, pametni dispenzeri, pametne fabrike, pametni frižideri? Sve je pametno, ali ko se vozi pametnim putevima, ko živi u pametnim zgradama, ko koristi pametni frižider? Zajednički im je – čovek. Čovek je osnova svega, i osnovna ideja BIZIT-a, najdelikatniji element svakog sistema,“ istakao je Branko Đaković.

Po prvi put na BIZIT-u imali smo panel posvećen zdravstvu. Panel je održan pod nazivom „Tehnologija kao lek, ali ne bez recepta“, a moderator je bio voditelj BIZIT manifestacije, Uroš Bogdanović koji je inače po obrazovanju upravo lekar. Učesnici panela su bili: Ana Govedarica (Roche Srbija), Vukašin Radulović (Heliant) i Jovana Baćanović (Molekularni biolog i fiziolog). Oni su razgovarali na temu primene modernih tehnologija u zdravstvu, te ponudili svoja gledišta po pitanju toga gde smo danas u modernizaciji zdravstva, te potrebi objedinjavanja obrazovnih sistema koji u sebi sadrže medicinske i informatičke tehnologije i njihove saradnje na odgajivanju budućih stručnjaka.

Dušan Mirković iz kompanije Charge & Go je pričao o digitalnoj platformi i aplikaciji za punjenje električnih automobila, prvoj tog tipa u našoj zemlji. Charge & Go je kreirao jedinstvenu digitalnu platformu u saradnji s finskom kompanijom Virta, kojom se upravlja punjačima električnih automobila i reč je o međunarodnoj platformi potpuno spremnoj za takmičenje na internacionalnom tržištu koje će veoma brzo postati izuzetno konkurentno s porastom broja i upotrebe električnih automobila.

„Platforma donosi najbolju uslugu koju korisnici mogu dobiti, jednostavno upravljanje punjačima i infrastrukturom, kao i skalabilnost zahvaljujući kojoj je moguće upravljati lako i jednostavno u narednom periodu. Charge & Go platforma opslužuje preko 300 B2B klijenata i 50 brendova, te je prisutna u više od 30 zemalja, a najzastupljenija je u Evropi, gde je tržište punjača za električne automobile najkonkurentnije,“ rekao je Dušan, nakon čega je govorio o pogodnostima koje donosi ulaganje u jednu ovakvu modernu tehnološku platformu. Potom je održao kratko predavanje na temu korišćenja solarne energije za potrebe jedne kompanije, na primeru MT-Komex-a.

Vanredni profesor Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu Dejan Drajić se obratio skupu predavanjem na temu koja je mnogima veoma interesantna, a i široj javnosti postaje sve zanimljivija i koja je jedna od glavnih tema ovogodišnjeg BIZIT-a: Pametni gradovi. Govorio je o ubrzanom rastu gradova, u kojima živi preko 50% svetske populacije koja sada broji 8 milijardi ljudi, te očekivanjima da će se broj stanovnika u urbanim sredinama duplirati do 2050. Takođe će se povećati i broj automobila na putevima, sa 1,2 milijarde 2015. godine na 2 milijarde do 2050. Sa novih 7500 stanovnika na sat, pokrivanjem 3% Zemljine površine, 75% potrošnje ukupne svetske energije i 80% emisije CO2, te očekivanim procentom stanovnika planete od 70%, jasno je da gradovi moraju ozbiljno da porade na svojoj infrastrukturi i načinu funkcionisanja.

„Šta je to pametan grad? On pre svega treba da ima instrumente koji mogu da rade pametna merenja, treba da ima sisteme za upravljanje zgradama, infrastrukturne senzore, senzore za praćenje saobraćaja i javne sigurnosne sisteme. Potom treba da bude povezan, s mrežnim okruženjem koje se oslanja na optiku i bežične mreže, te umreženim senzorima. Na kraju, on mora biti inteligentan, odnosno sposoban da obradi ogromnu količinu podataka i dobije vrednost iz njih, da vrši obradu i analizu u realnom vremenu, te da postoji uniforman i bezbedan pristup tim podacima kako bi to dovelo do korisnih odluka za svakodnevni život pametnih gradova“.

Nakon toga je organizovan drugi panel prvog dana BIZIT manifestacije. Reč je o panelu: Pametni gradovi – da li smo spremni? Na ovo intrigantno pitanje odgovarali su učesnici: Prof. dr Oliver Tošković (Filozofski fakultet), Prof. dr Dejan Drajić (ETF), Jelena Adamović (SHARE Fondacija), Pjer Vučković (CETIN). Moderator panela je bio Dejan Ristanović, glavni i odgovorni urednik PC Press-a.

Razmatrana je problematika pametnih gradova, koji stižu kao realnost koju doskora nismo mogli ni da zamislimo, brzo se naviknemo jer su to korisne stvari, a primećujemo uglavnom kada ne funkcionišu kako treba. Diskutobalo se o urbanim izazovima koje gradovi imaju, a prisutni su bili i predstavnici gradova, koji su govorili o svojim iskustvima o uvođenju pametnih funkcija, odnosno prvim koracima koji su načinjeni ka realnosti pametnih gradova u našoj zemlji.

