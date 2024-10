BIZIT 2024: Digitalni skok u budućnost poslovanja

Verovatno ste do sada mnogo puta čuli pojam “Digitalna transformacija”, izraz koji označava korišćenje digitalnih tehnologija u domenu poslovanja i zamenu tradicionalnih procesa elektronskim. U moderno doba, digitalizacija i automatizacija u svim aspektima gde je to moguće, je ne samo poželjna i praktična, već i apsolutno neophodna kako bi se održao korak sa konkurencijom i maksimizovao profit. Kreativnost, znanje i poslovno umeće su nezamenjivi, ali su digitalna “biznis inteligencija”, pristup pravim podacima i analitici, kao i efikasnost koju nude napredna softverska rešenja praktično esencijalni alati bez kojih je nemoguće biti konkurentan u trenutku kada je tehnologija dostupna svima. Da ne govorimo o cyber bezbednosti i rizicima koje njeno nerazumevanje nosi sa sobom.

Iako digitalna transformacija traje već dugo i nema sumnje da će i u budućnosti predstavljati kontinualan proces, zahvaljujući pravom bumu koji u prethodnih par godina doživljava veštačka inteligencija, čini se da nas umesto transformacije vrlo brzo očekuje nešto mnogo burnije.

U krugovima poznavalaca prilika u domenu tehnologije se uveliko, ne i bez osnova, govori da smo na pragu pete industrijske revolucije.

Možda vam ovo zvuči kao ambiciozna konstatacija, ali nema sumnje da će primena napredne veštačke inteligencije u svim segmentima života i poslovanja promeniti svet makar u meri u kojoj je to učinio izum parne mašine.

U ovako dinamičnim vremenima, koja će u narednom periodu samo doneti još brže promene, neophodno je držati korak sa tehnologijom i primenjivati rešenja u poslovanju koja vam daju najbolje šanse za uspeh.

Naravno, praćenje tehnoloških trendova i uvid u to šta je dostupno, a šta potencijalno prava stvar za potrebe vaše kompanije nije nimalo jednostavan zadatak. Pravi izbor može dati ne samo vetar u leđa, već i nitro pogon u daljem razvoju.

Upravo to je jedan od razloga zbog koga i postoji BIZIT konferencija – da poveže kompanije svih veličina, od mikro preduzeća do velikih korporacija, sa aktuelnim poslovnim rešenjima, ali i da pruži sveže informacije vezane za spoj biznisa i IT-a, kao i priliku za razgovor i druženje.

Na ovo poslednje smo posebno ponosni, jer je to nešto što samo prilagođeni format BIZIT konferencije može da pruži. Kada se na jednom mestu nađu stručnjaci koji se bave IT rešenjima, ljudi sa velikim biznis iskustvom i predstavnici različitih sektora kompanija svih veličina, količina znanja koje kruži na jednom mestu je idealna prilika za razmenu ideja, stručne savete za primenu IT rešenja, razmenu iskustava iz prakse, kao i prikupljanje dragocenih informacija koje je moguće primeniti u unapređenju poslovanja.

Šta možemo očekivati na BIZIT-u?

Teme kojima će se baviti zvanični program ovogodišnjeg BIZIT-a pokrivaju oblasti poslovnog softvera i rešenja, data centara, cyber bezbednosti, marketinga i komunikacija i načina na koje pametne tehnologije menjaju svet oko nas.

Na predavanjima vezanim za poslovni softver i rešenja bićete u prilici da čujete više o aktuelnim trendovima, kao i konkretnim proizvodima vezanim za ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management) sisteme, integraciju poslovnih sistema i automatizaciju poslovnih procesa, kao i E-commerce i E-banking.

Predavanja vezana za marketing i komunikacije upoznaće vas sa strategijama za online prisutnost, analizom podataka i korišćenju “big data” u marketinškim aktivnostima, uticaju društvenih medija na marketinške strategije, platformama za digitalne komunikacije i njihovoj primeni u poslovnim okruženjima, kao i alatima za timski rad i saradnju u virtuelnom okruženju.

Cyber Security predavanja pružiće vam uvid u načine zaštite od sajber napada i prevenciju prevara, sigurnost mreže i zaštitu podataka, bezbednost mobilnih i IoT uređaja, kao i u trendove u ovom domenu i razvoj novih tehnologija u sajber sigurnosti.

Od stručnjaka za data centre bićete u prilici da čujete o naprednim sistemima za skladištenje i upravljanje podacima, efikasnosti i energetskoj efikasnosti u data centrima, Cloud computing rešenjima i virtualizaciji.

U Smart world sekciji biće priče o zelenoj energiji, ekologiji, pametnim gradovima i infrastrukturi, kao i o internetu stvari (IoT) i povezanim tehnologijama.

Dakle, sveobuhvatan program koji pruža pregršt korisnih informacija o aktuelnim, ali i dolazećim primenama tehnologije u poslovanju.

Na BIZIT 2024 ćete biti u prilici i da upoznate i IT rešenja naših partnera i iz prve ruke saznate sve što vas zanima o implementaciji, isplativosti i prednostima koje ona mogu pružiti u praksi.

Kameleon Solutions, prvi licencirani Salesforce partner iz Srbije pruža sveobuhvatna rešenja zasnovana na Salesforce platformi, uključujući planiranje, razvoj, integraciju i održavanje. Njihov tim stručnih Salesforce konsultanata pomaže kompanijama da unaprede poslovanje kroz prilagođena cloud rešenja kao što su Sales Cloud, Service Cloud, Marketing cloud, Community Cloud, Field Service Lightning, Salesforce Lightning Platform, Salesforce CPQ i druge.

Hewlett Packard Enterprise, u saradnji sa Selectium-om, pruža napredna IT rešenja i usluge kako bi pomogao partnerima i klijentima u optimizaciji poslovnih procesa i ubrzanju inovacija. Fokusirani su na korišćenje savremenih tehnologija, bilo kroz tradicionalno IT okruženje ili cloud infrastrukturu, sa ciljem da skrate vreme potrebno za pretvaranje ideja u realnost i omoguće korisnicima da utiču na promene u industriji i tržištu.

IIB se bavi izgradnjom i održavanjem poslovnih informacionih sistema u proizvodnji i prometu robe i usluga. Nude kompletne usluge od identifikacije potreba, definisanja zahteva, odabira softverskih rešenja i opreme, do implementacije “ključ u ruke” bazirane na njihovim UPIS proizvodima. Njihova vizija je širenje kulture humanog korišćenja informacionih tehnologija, sa ciljem stvaranja vrhunskih programskih proizvoda koji ispunjavaju očekivanja korisnika.

PANTHEON, glavni proizvod kompanije Datalab je ERP sistem broj jedan u regionu koji omogućava zaista celovito upravljanje svim poslovnim procesima u okviru kompanije – od računovodstva, preko logistike, proizvodnje i servisa do poslovne inteligencije, analitike i planiranja. PANTHEON dolazi u različitim verzijama sa različitim nivoima funkcionalnosti, prilagođenim specifičnim potrebama korisnika, što omogućava preduzećima da odaberu rešenje koje najbolje odgovara njihovom poslovanju.

GoPro pruža vrhunska poslovna rešenja za mala i srednja preduzeća, fokusirajući se na ERP i CRM sisteme zasnovane na Microsoft Dynamics 365 platformi. Njihova ponuda uključuje prilagodljiva rešenja kao što su Business Central, MS Dynamics 365, ShakeSpeare za DMS i BPM, GoPro BI za poslovnu inteligenciju, kao i sopstvene module za obračun zarada i upravljanje ljudskim resursima. Sa iskusnim timom koji je uključen u implementaciju od samih početaka Microsoft Dynamics NAV-a u Srbiji, GoPro se fokusira na povećanje poslovne vrednosti vaših projekata koristeći proverenu metodologiju, procese i alate.

AB Soft je kompanija osnovana 1990. godine, specijalizovana za projektovanje i izradu informacionih sistema za mala, srednja i velika preduzeća različitih delatnosti i struktura vlasništva. Sa timom od 50 stručnjaka u Beogradu i Valjevu i iskustvom rada sa preko 2000 kompanija, pružaju usluge u oblastima ERP, CRM, DMS, WMS i Data Warehouse, kao i specifična softverska rešenja, uključujući i uspešno povezivanje sa softverskim rešenjima drugih proizvođača. Posvećeni su konstantnom obrazovanju kadrova i unapređenju kvaliteta usluga, što potvrđuju sertifikati ISO 27001 i ISO 9001.

Solfins 3D kompanija gaji viziju koja se oslanja na usavršavanju njihovih znanja i veština do perfekcije, kako bi kvalitet usluga koje pružaju bio van konkurencije. Svoje proizvode nude u Srbiji, Crnoj Gori, Makodoniji i Bosni i Hercegovini, a usluge konsaltinga i inženjeringa na svim meridijanima. Osnovna delatnost su 3D Tehnologije, softverska rešenja, konsultantske usluge iz oblasti razvoja proizvoda i proizvodnih tehnologija, mašinsko projektovanje, rešenja za reverzni inženjering i 3D štampu. U okviru njihove 3D Akademije izvode brojne kurseve i obuke.

Rittal je nemačka kompanija osnovana 1961. godine koja pruža industrijske sisteme kućišta, uključujući distribuciju energije, klimatizaciju, IT infrastrukturu, softver i usluge. Rittalovi proizvodi se koriste u oblastima elektroinženjeringa i automatizacije, obnovljivih izvora energije, informacione tehnologije, infrastrukture, mašinstva i transportne tehnologije.

Schneider Electric je globalni tehnološki lider u oblasti energetike, elektrifikacije, automatizacije i digitalizacije pametnih industrija. Njihova misija je da osnaže svakoga da na najbolji način koristi energiju i resurse. Schneider Electric nudi i EcoStruxure™ IT, sveobuhvatno i provereno DCIM 3.0 rešenje. Ova softverska rešenja unapređuju IT infrastrukturu na viši nivo otpornosti, bezbednosti i održivosti. Kroz EcoStruxure IT, korisnici mogu obezbediti bezbedan nadzor, upravljanje, planiranje i modelovanje, što omogućava izvrsnost u radu i kontinuitet poslovanja.

Check Point Software Technologies je globalni lider u sajber bezbednosnim rešenjima, posvećen zaštiti korporativnih preduzeća i vlada širom sveta. Više od 30 godina, njihova misija je obezbeđivanje digitalne sigurnosti za svakoga, svuda. Kroz svoju platformu Check Point Infinity, nude najmodernija rešenja za odbranu od najsloženijih sajber napada. Njihov portfolio uključuje Check Point Harmony za zaštitu radne snage, CloudGuard za sigurnost u Cloudu i Quantum za mrežnu bezbednost.

ENEL PS je vodeća kompanija u pružanju kompleksnih rešenja za neprekidno poslovanje IT sektora. Specijalizovani su za dizajniranje i izgradnju modernih data centara, kao i za instalaciju i održavanje fizičke IT infrastrukture. Sa 30 godina iskustva i listom zadovoljnih klijenata, postali su broj jedan u servisiranju i održavanju energetske elektronike, UPS-a, HVAC sistema, DEA, planiranju i izgradnji kompleksnih sistema i pružanju konsultantskih usluga.

Konvereks je kompanija osnovana 2000. godine, specijalizovana za besprekidno napajanje električnom energijom. Fokusiraju se na inženjersku kompetenciju, kvalitet i visok nivo korisničke podrške, kako bi uz implementirane ISO standarde kvaliteta i standardizovane procedure pružali kompletna rešenja u oblasti besprekidnih napajanja, garantujući najviši kvalitet proizvoda i usluga.

Vertiv je američka multinacionalna kompanija koja pruža kritičnu infrastrukturu i usluge za data centre, komunikacione mreže te komercijalna i industrijska okruženja. Sa sedištem u Vestervilu, Ohajo, Vertiv ima oko 27.000 zaposlenih, posluje u preko 130 zemalja i upravlja sa 23 proizvodna pogona. Njihovi glavni proizvodi uključuju rešenja za kritičnu infrastrukturu, integrisane rack sisteme i usluge održavanja, a među klijentima su vodeće kompanije iz oblasti data centara i komunikacija.

Data Cloud Technology je privredno društvo osnovano od strane Vlade Republike Srbije u decembru 2020. godine, sa sedištem u Kragujevcu. Kompanija posluje u Državnom Data centru namenjenom komercijalnim korisnicima i pruža usluge poput Infrastrukture kao servisa (IaaS) za brzo iznajmljivanje virtuelnih servera, usluga kolokacije za korisnike sa sopstvenom opremom koja zahteva 24/7 dostupnost, povezivanje sa svim prisutnim operatorima putem “meet me room”-a, kao i Hands & Eyes usluge inženjera dostupne 24/7. Njihovi NOC inženjeri neprekidno prate status opreme, obezbeđujući visoku dostupnost i pouzdanost resursa.

Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije” (RNIDS) upravlja registrom naziva nacionalnih .rs i .срб domena i kritičnim delovima infrastrukture za nacionalne internet domene, obezbeđujući njihovo besprekorno funkcionisanje i nesmetanu dostupnost iz bilo koje tačke interneta. RNIDS-u je upravljanje .rs i .срб domenima, uz podršku nadležnog ministarstva Republike Srbije, delegirao ICANN − organizacija odgovorna za upravljanje globalnom adresnom strukturom interneta. Svoje poslovanje bazira na najboljoj praksi i iskustvima vodećih svetskih registara internet domena najvišeg nivoa, uz upotrebu savremenih tehnoloških rešenja.

TeleGroup je od osnivanja 1992. godine izrastao u sistem tehnoloških kompanija specijalizovanih za razvoj i implementaciju poslovnih IT rešenja, kao i za izgradnju IT, telekomunikacione i elektroenergetske infrastrukture. Uspešno posluju na tržištima Evrope i Bliskog istoka, pružajući optimalna rešenja za povezivanje, digitalizaciju, automatizaciju i zaštitu svih segmenata poslovanja. Ponosni su na projekte razvoja softverskih, hardverskih i infrastrukturnih rešenja, koji predstavljaju osnovu za dalji rast i razvoj poslovanja njihovih klijenata.

Heliant d.o.o. je kompanija sa timom od preko 100 stručnjaka, koja se bavi razvojem specijalizovanih softverskih rešenja i pružanjem konsultantskih usluga u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. Njihove usluge koriste više od 100.000 krajnjih korisnika u zdravstvenim ustanovama, opštinskim upravama i komunalnim preduzećima, čineći njihovo poslovanje jednostavnijim i efikasnijim.

NITES Group je međunarodna IT kompanija koja pruža najnaprednija tehnološka rešenja klijentima u različitim industrijskim sektorima. Kao lider u inovacijama za pametna korisnička iskustva, koriste svoje bogato iskustvo u prikupljanju i obradi podataka kako bi ponudili inovativna rešenja koja klijentima omogućavaju upravljanje poslovanjem u realnom vremenu i dodavanje vrednosti svojim korisnicima.

