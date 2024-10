BIZIT 2024 partner: GoPro

Svaka ozbiljna kompanija koja ima plan za stabilan razvoj poslovanja zna da je ERP neophodna stavka u digitalnoj transformaciji. Toj temi posvetićemo veliku pažnju i ove godine na BIZIT konferenciji, 6. i 7. novembra u hotelu Metropol, a jedan od partnera je kompanija GoPro od koje možete da čujete dosta edukativnih informacija vezanih za ovu temu.

GoPro je jedna od vodećih IT kompanija, specijalizovana za isporuku naprednih poslovnih rešenja i pružanje konsultantskih usluga. Kao Microsoft Solutions Partner za Business Applications, GoPro se ponosi svojom ekspertizom u oblastima kao što su ERP, BI, DMS, WMS, payroll, HRM, AppSource aplikacije, i rešenja za maloprodaju, pružajući sveobuhvatnu podršku domaćim i međunarodnim kompanijama.

Od 2009. godine, njihova misija je bila jasna: stvaranje najbolje moguće sredine u kojoj pojedinci mogu da se razvijaju kao vrhunski profesionalci u oblasti poslovnih rešenja. GoPro kontinuirano investira u obuke zaposlenih, partnerstva sa vodećim svetskim kompanijama i nabavku najmodernijih alata kako bi ostvario svoju viziju – biti najbolja firma u oblasti poslovnih rešenja gde god da radimo. Danas, sa timom od preko 60 posvećenih stručnjaka, pružaju personalizovana rešenja koja odgovaraju na konkretne poslovne izazove, uz kontinuiranu inovaciju i vrhunsku stručnost, što ih čini pouzdanim partnerom njihovih klijenata.

Njihov portfolio obuhvata različite sektore poslovanja, a rešenja su dizajnirana da optimizuju procese, poboljšaju efikasnost i unaprede organizaciju u kompanijama. Isporučuju rešenja koja ne samo da ispunjavaju, već često i prevazilaze očekivanja korisnika. Njihova ERP i BI rešenja omogućavaju kompanijama da steknu potpun uvid u svoje poslovanje i donose informisane odluke, dok DMS i WMS rešenja optimizuju procese upravljanja dokumentima i skladištem. Takođe, njihov HRM i payroll rešenja pojednostavljuju upravljanje ljudskim resursima i platnim sistemima, čineći ih efikasnijim i tačnijim.

Među njihovim klijentima nalaze se neke od najvećih kompanija u Srbiji, ali i šire, što dokazuje da su njihova rešenja prilagođena i dovoljno fleksibilna za potrebe različitih industrija. Od malih preduzeća do velikih međunarodnih kompanija, uspešno su implementirali rešenja koja donose konkretne rezultate i dugoročnu vrednost. Njihova posvećenost zadovoljstvu klijenata i stalnom unapređenju omogućava da budu njihov pouzdan partner u digitalnoj transformaciji poslovanja.

Kao kompanija koja se fokusira na inovacije, GoPro kontinuirano unapređuje svoje proizvode i usluge kako bi odgovorio na nove izazove i potrebe tržišta. Veruju u snagu tehnologije da menja poslovni svet, a njihova rešenja su ključni alati koji omogućavaju kompanijama da ostvare svoje ciljeve na vreme i u okviru budžeta.

Do novembra i jedanaestog BIZIT-a ima još vremena, i ukoliko ste zainteresovani da čujete novosti i konkretne savete i preporuke iz IT i biznis sveta za ovo novo tehnološko doba, to možete učiniti popunjavanjem prijave na ovom linku, a do tada izdvajamo vam jedno izlaganje koje je GoPro imao na BIZIT-u:

Podelite s prijateljima

Tweet