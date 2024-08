BIZIT 2024 partneri: Konvereks

Danas nijedan segment poslovanja ne može da funkcioniše bez stabilnog i pouzdanog električnog napajanja, naročito u oblastima elektroenergetskih sistema, IT i telekom aplikacija, industrijskih procesa, infrastrukture, laboratorijske i medicinske opreme. BIZIT konferencija održaće se ove godine jedanaesti put u već dobro poznatom terminu, prva sreda i četvrtak u novembru. Za tradicionalno sjajan program biće zaduženi i partneri BIZIT-a koje ćemo vam u ovom serijalu objava predstavljati. Danas vam predstavljamo Konvereks.

Kompanija Konvereks osnovana je 2000. godine kao proizvod višedecenijskog iskustva osnivača na programu besprekornog napajanja električnom energijom. Preko dve decenije Konvereks izvodi projekte u oblasti besprekidnog napajanja električnom energijom, od pojedinačnih – monofaznih UPS uređaja, do trofaznih UPS sistema, ispravljačkih sistema, baterija, agregata i opreme za data centre.

Partneri sa kojima sarađuju su svetski lideri i inovatori u oblasti besprekidnog napajanja kao što su Schneider Electric, FIAMM, ELTEK, CGM.

Konvereks obezbeđuje da vaša oprema radi pouzdano dvadeset četiri sata dnevno, sedam dana u nedelji i da pritom dostiže najviši nivo efikasnosti. Prate projekte besprekidnog napajanja i data centara tokom čitavog životnog ciklusa, koje obuhvata faze projektovanja i inženjeringa, nabavke i isporuke, instalacije, montaže, puštanja u rad, redovno održavanje opreme, servis i zamena originalnih rezervnih delova, stavljanje opreme van pogona i predaja na reciklažu.

Prednosti u odnosu na konkurente ima dosta a tu je pre svega znanje i resursi koje imaju da izvedu proekte besprekidnog napajanja po sistemu “ključ u ruke” od projektovanja, preko realizacije do održavanja i servisiranja sistema besprekidnog napajanja (UPS uređaji, električni agregati, ispravljački sistemi, DC napajanja). Obezbeđuju integrisana i efikasna rešenja zasnovana na savremenim tehnologijama i kvalitetu opreme renomiranih svetskih proizvođača i poseduju sopstveni servisni centar, koga čini tim visokokvalifikovanih i obučenih inženjera i elektrotehničara. Koriste ovlašćene softvere potrebne za puštanje u rad, detekciju kvara i servis uređaja, a servis se obavlja isključivo sa originalnim rezervnim delovima proizvođača. Poseduju lager rezervnih delova, kao i sve potrebne alate i opremu za izvršenje usluga a nude i visok nivo tehničke podrške, 24 sata, sedam dana u nedelji, 365 dana u godini. Omogućavaju obuku korisniku za korišćenje proizvoda i poseduju višedecenijsko iskustvo u radu sa sistemima besprekidnog napajanja.

Do novembra i jedanaestog BIZIT-a ima još vremena, i ukoliko ste zainteresovani da čujete novosti i konkretne savete i preporuke iz IT i biznis sveta za ovo novo tehnološko doba, to možete učiniti popunjavanjem prijave na ovom linku, a do tada izdvajamo vam jedno izlaganje koje je Konvereks imao na BIZIT-u:

