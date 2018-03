BIZIT seminar: IT bezbednost i GDPR

Treći blok predavanja na BIZIT seminaru pod naslovom „GDPR – digitalna prava i obaveze” se ticao informacione bezbednosti i bio je rezervisan za stručnjake iz IT sektora.

Jedan od pomenutih stručnjaka, Oliver Nikolić, IT konsultant iz kompanije Comtrade System Integration, predstavio je servis koji se oslanja na Microsoft tehnologije. Uz pomoć ove tehnologije je moguće izvršiti implementaciju kako bismo bili u skladu sa GDPR-om. Nikolić je demonstrirao rešenje OMS 4RMS koje omogućava praćenje upotrebe fajlova.

Stefan Bogdanović, regionalni menadžer za partnerski kanal u kompaniji Veritas Technologies, izjavio je da je GDPR proces koji će biti težak za uvođenje. On je rekao da mnoge kompanije ne znaju koje podatke imaju u bazama niti kako da pronađu sve dokumente ili mejlove koje poseduju. Po njegovim rečima, stručnjak za GDPR, koji će biti neophodan za buduće firme, je neko ko je pravnik, a ne stručnjak iz IT sfere. IT stručnjaci mogu da obezbede alate koji će biti podrška sistemima kompanija, a Bogdanović je u svom izlaganju predstavio neke od njih.

Nikola Zubalj, marketing ekspert iz firme Mail Plus Adria, govorio je o uticaju GDPR-a na e-mail marketing i načine na koji se stručnjaci iz te sfere prilagođavaju novoj regulativi.

Podelite s prijateljima

Tweet