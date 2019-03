BIZIT seminar: Kako najbolje proći kroz proces smene generacija u privatnim kompanijama?

Vreme čini svoje pa osnivači dostižu limite i odlučuju da firmu ustupe mlađim generacijama ili da angažuju školovane menadžere kojima bi prepustili svoja ovlašćenja. Taj put je neophodan da bi firme opstale na duži rok i napredovale, a rezultat će vremenom biti i promena strukture vlasništva, prerastanje u akcionarska društva i pronalaženje strateških partnera u zemlji ili inostranstvu. Međutim, kako obaviti neminovnu tranziciju između osnivača i vlasnika na novu generaciju, odnosno naslednike, upravo je to tema BIZIT seminara “Privatne kompanije danas i sutra” koji, u saradnji s Adizes institutom i Borisom Vukićem, PC Press organizuje 27. marta u Klubu poslanika u Beogradu.

Seminar se bavi tranzicijom srpske privrede iz rane faze akumulacije kapitala u tržišni model koji može da funkcioniše na duži rok. Kod nas je tek početkom devedesetih godina dopuštena privatna inicijativa, što je rezultiralo osnivanjem ogromnog broja firmi – 1988. godine je u Srbiji bilo oko 2900 preduzeća, da bi već 1991. godine taj broj porastao na preko 30.000. Mnoge od tih firmi danas ne postoje, ali su neke od njih, zahvaljujući pre svega viziji, upornosti i sposobnosti njihovih osnivača, porasle u moćne korporacije koje čine osnovu domaćeg poslovanja. Neke od tih firmi su u međuvremenu prodate domaćim ili stranim gigantima, dok su mnoge i dalje pod direktnom upravom osnivača.

Seminar neće biti interesantan samo za osnivače, naslednike i menadžere ovih firmi, već i za sve one koji rade u njima i sarađuju s njima, a posebno za one koji imaju preduzetničke namere u budućnosti. Okupili smo kompetentnu ekipu predavača, predvođenu Borisom Vukićem, koosnivačem kompanije Adizes Southeast Europe i predavačem čije ste nastupe s zadovoljstvom pratili na BIZIT-u. Gospodin Vukić se već nekoliko godina bavi modelima tranzicije prava i odgovornosti sa osnivača na naslednike ili profesionalni menadžment, a nedavno je objavio i knjigu na tu temu, pod naslovom “Osnivači, naslednici, menadžeri”. Pridružiće mu se predavači s univerziteta, pravni stručnjaci ali i menadžeri koji su kroz ovu transformaciju već prošli. Seminar će se završiti panelima “Penzija da, mirovina nikada?” i “Od porodične firme do kompanije“. Biće to prilika za sve učesnike da doprinesu diskusiji, postave pitanja i izlože svoja iskustva, ali i dileme.

Lično prisustvo u Klubu poslanika je jedini način da pratite i učestvujete u programu, zato što se predavanja i paneli neće snimati niti emitovati na online kanalima, a za detalje o seminaru posetite sajt bizit.rs. Vidimo se u Klubu poslanika!

