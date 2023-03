BIZIT seminar o nasleđivanju u porodičnim komapnijama

Na ekskluzivnom imanju Karađorđevića, na Belom dvoru, 19. aprila, održaće se peti BIZIT seminar o nasleđivanju porodičnog biznisa. Sa bine BIZIT seminara govoriće eminentni stručnjaci kao i oni koji su prošli kroz biznis transfer u svojim porodičnim kompanijama te imaju znanja i iskustva koja žele da prenesu. Da bi ove priče bile zaista iskrene i otvorene, kamere će biti isključene – ništa se neće snimati niti emitovati van Belog dvora.

Predavači i panelisti seminara su poznati i možete ih pogledati na ovom linku. Takođe i zvanična agenda programa je poznata i nju možete potražiti na ovom linku, a mi vam izdvajamo samo deo onoga što vas očekuje. Skup će otvoriti Nj.K.V. Aleksandar II Karađorđević, a prisutni će imati prilike da čuju i Borisa Vukića, Regionalni direktor Centra za razvoj porodičnih kompanija, Milovana Zvijera, advokata u Four Legal. Emin Efendira, iz kompanije Mega Trans Visoko, BIH govoriće o tome kako je izgledao njegov poslovni put, kako je i zašto napustio funkciju izvršnog direktora u porodičnoj kompaniji, koji su izazovi koje su porodica, kompanija i on prošli na tom putu i još ponešto… Predrag Milićević, Rukovodilac sektora marketinga i komunikacija, RNIDS govoriće na temu nasleđuvanja internet identiteta kompanija, dok će Svetlana Radenković govoriti o emotivnim barijerama naslednika u porodičnim kompanijama. O trećoj generaciji govoriće Luka Diel Zadro, Pipi co (Dalmacijavino), Split, Hrvatska, a biće održan i panel pod nazivom “Kosi tata, kosim ja – Lakše je kad sam sam” u kom će učestvovati Marko Ilić, Beotim Beograd; Dajana Filipović, DAK Comerce Novi Sad; Marko Vujović, GPS Insulators, Beograd; Marko Starović, Eurokolor, Beograd (osnivač) a moderator će biti Boris Vukić, Adizes SEE.

O temi partnerstva među braćom i sestrama govorićemo na panelu u okviru BIZIT seminara o porodičnim kompanijama „Nasleđivanje biznisa – Tradicije nemamo, iskustva imamo“. Svoja iskustva podeliće Mina Vereš koja sa bratom radi u Vinariji Doja, Blace; Nevenka Jovanović koja sa dve sestre radi u MPK Trejd, Valjevo; Radovan Jovanović koji sa bratom vodi Uniplast, Čačak a imaćemo priliku da čujemo i uvid i promišljanja Darka Budeča, osnivača kompanije BUCK.

Ukoliko vas interesuju ove teme i nalazite se u ulozi osnivača, naslednika ili profesionalnog menadžera, ovo je pravo mesto za vas. Zato se prijavite na bizit.rs sajtu i na vreme obezbedite svoje mesto po veoma povoljnim uslovima do petka 31. marta!

