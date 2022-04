BIZIT seminar: Panel „Od potencijalnih naslednika do generalnih direktora“

Na četvrtom po redu BIZIT seminaru o prenosu vlasništva i upravljanja u porodičnim kompanijama, 13. aprila u Hotelu M će se okupiti kompetentni govornici koji će pokrenuti mnoge značajne teme i odgovoriti na ključna pitanja u procesu tranzicije vlasništva i upravljanja u porodičnim kompanijama. Tradicionalno na BIZIT događajima održavaju se sjajne panel diskusije, te će tako biti i na ovom seminaru, a na jednom od tri panela susrešće se naslednici porodičnog biznisa koji će razgovarati o svojim iskustvima preuzimanja biznisa kroz prizmu malog, srednjeg i velikog preduzeća.

Kako su tri, nekada samo, potencijalna naslednika a danas uspešna direktor prešli ovaj put? Kako su taj put prešli ne samo oni već i njihove kompanije, osnivači, menadžeri? Kako je i zašto jedan „diplomirani violončelista“ sa prestižnog „Hohe Schule Der Musik“ postao prvi čovek proizvodne kompanije? Kako se izboriti za svoje mesto pod suncem uz oca koji je neprikosnoveni autoritet ne samo u kompaniji već i u čitavom okrugu? Kako se ocu koji priznaje da „bilo je teško dete sa 15 godina nagovoriti da sam donese odluku da ide u školu u Beograd“ odužio, preuzeo firmu i promenio njen poslovni model?

Nakon njihovih „uvodnih izlaganja“ uslediće panel diskusija pod nazivom „Od potencijalnih naslednika do generalnih direktora“.

BIOGRAFIJE PANELISTA

Aleksandar Stefanović, Elsat, Čačak

Diplomirao na Elektronskom fakultetu u Nišu. Danas izvršni direktor, suvlasnik i druga generacija u porodičnoj kompaniji ELSAT iz Čačka, osnovanoj pre 30 godina. Svoj diplomski rad vezan za sisteme pametnih kuća pretočio je u proizvod koji je zaživeo na tržištu Srbije i regiona. Zajedno sa prvom generacijom, osniva prvu srpsku fabriku led ekrana. Danas, njegov tim pruža sigurnu i kompletnu podršku kroz sve faze projekta – od planiranja, izrade, do puštanja u rad, održavanja i servisiranja led ekrana i van granica naše zemlje. Kompanija nudi i uslugu izrade kompletnog vizuelnog rešenja po zahtevu kupca, koja se savršeno estetski uklapa u celinu. Kako smatra da udruživanje ima mnogostruke prednosti i benefite, član je Poslovnog udruženja Gradac 97, Kluba 2040 koji se bavi razvojem porodičnih kompanija i drugih strukovnih udruženja. Govori engleski jezik. Oženjen je, ima dvoje dece.

Ivan Raičević, Generalni direktor, Planinka a.d.

Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Nišu 2011. godine. Od 2012. godine radi u kompaniji Planinka, koja objedinjuje sektore Prolom voda, Prolom Banja i Lukovska Banja, na poziciji marketing menadžera. Na poziciju direktora sektora Prolom voda imenovan je 2017. godine, a jula 2021. godine je izabran za generalnog direktora Planinke. Otac dvoje dece.

Ivan Stojilković, Urban Tehnics, Valjevo

Neko je ko veruje da je svrha biznisa sreća, a ne profit (profit je samo kvantifikator sreće). Voli sve napismeno, ali još mu je draže da verbalno prođe sa saradnicima bitne izveštaje. Odluke donosi participativno (kad god je to moguće), ali ih sprovodi autokratski sa jasnim, očekivanim ciljevima. Predviđa i planira događaje, pravi planove. Nema dodatnih očekivanja van njih. Veruje u šanse u svetu punom promena. Promene prihvata kao realnost i zna da je jedino mesto na svetu, na kome promena nema – groblje. Neko, ko optimalnom organizacijom smatra svaku, koja je kratkoročno i dugoročno, efektivna i efikasna, a koja je do TOP FORME (faze u životnim ciklusima organizacije) došla prvenstveno gradeći organizacionu kulturu punu uzajamnog poštovanja i poverenja. Neko ko je svestan činjenice da kratkoročno jede dugoročno pa ipak dugoročne poslove odlaže češće nego što bi to želeo. Veruje u sistemsko vođenje organizacije, a ne u društveno uređenje u kome je jedini kontinuitet – kontinuitet diskontinuiteta (društvo diskontinuiteta). Timski igrač, čiji tim trenutno funkcioniše na povik: “Ajte za mnom”, a ne kako bi više voleo da to bude: “Krenite, a ja ću za vama”. Preduzetnički duh se po njemu treba spuštati na niže hijerarijske nivoe svake organizacione strukture – to je poželjno i potrebno za vitalnost svake organizacije. Neko ko zapošljava onog ko jeste, a uči ga da zna. Neko ko ozbiljno računa na svoje saigrače, ne na godinu ili dve, već “mnogaja ljeta”. Neko ko veruje da je samo ulaganje u znanje i veštine zaposlenih pravi preduslov kontinuiteta i prosperiteta organizacije. Upravlja pomoću ciljeva definisanih na nivou svake organizacione jedinice. Voli samo one ciljeve, koji se mogu kvantifikovati. Zadatke postavlja na takav način da je u njihovoj postavci jasno odgovoreno na sledeća pitanja: KO, ŠTA, ZAŠTO, KAKO i DO KADA. Neko ko veruje da je ZNANJE NAJVEĆI AUTORITET. Ne indoktrinacija, već celoživotno učenje. Osim ljudi sa iskustvom, o organizacionim i pravnim aspektima biznis transfera će nam govoriti i stručnjaci za biznis dizajn i pravo.

Još malo vremena je ostalo da se prijavite i rezervišete svoje mesto na BIZIT seminaru koji će se ove godine održati samo uživo, bez prisustva kamera, kako bismo obezbedili uslove za iskrenu i otvorenu diskusiju. Link za prijavu potražite ovde i vidimo se 13. aprila!

