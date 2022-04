BIZIT seminar: Panel “(Pred)bračni ugovori i nasleđivanje kompanija”

Po prvi put na BIZIT seminaru o porodičnim kompanijama, na velikoj sceni se otvaraju velike teme nasleđivanja kompanija iz pravnog i zakonodavnog ugla. Velika scena i velika tema zahtevaju i iste takve eksperte: docent Miloš Vukotić, asistent na predmetu nasledno pravo i obligaciono pravo na Pravnom fakultetu u Beogradu, Nikola Tomašević, predsednik CBSA, međunarodne organizacije koja okuplja eksperte iz oblasti nasleđivanja i Milovan Zvijer, advokat FourLegal i savetodavac u izradi Porodičnih protokola.

Na četvrtom po redu BIZIT seminaru o prenosu vlasništva i upravljanja u porodičnim kompanijama, 13. aprila u Hotelu M će se okupiti kompetentni govornici koji će pokrenuti mnoge značajne teme i odgovoriti na ključna pitanja u procesu tranzicije vlasništva i upravljanja u porodičnim kompanijama. Tradicionalno na BIZIT događajima održavaju se sjajne panel diskusije, te će tako biti i na ovom seminaru, a na jednom od tri panela susrešće se stručnjaci za biznis dizajn i pravo.

Na panelu će se tražiti odgovori na pitanja kao što su: zašto su bračni ugovori tabu tema i kako je najbezbolnije tu temu polako uvoditi u praksu, da li udeli u kompaniji, za razliku od npr. nekretnina, imaju svoju specifičnost, testament ili neki drugi ugovor, koliko je problem u zakonodavnom sistemu a koliko u (ne)kulturi vođenja brige o tome „šta će biti posle“.

BIOGRAFIJE PANELISTA

Milovan Zvijer, Advokat, Partner u Four Legal

Milovan Zvijer ima preko deset godina iskustva u savetovanju domaćih i stranih lica u M&A poslovima i drugim oblicima prenosa poslovanja. Nakon rada u jednoj od najvećih advokatskih kancelarija u Beogradu, na nekim od najzanimljivijih projekata u Srbiji, sa trojicom prijatelja i kolega osnovao je Four Legal, sa namerom da zajednička znanja i iskustva iz raznih oblasti (M&A, bankarstvo i finansije, upravljanje NPL portfolijima, stečaj) integriše u celinu i, pre svega, domaćim klijentima omogući da budu ravnopravni pregovarači i učesnici u složenim transakcijama. Taj plan daje rezultate, Four Legal trenutno broji 14 ljudi, sa portfeljom klijenata od early stage lokalnih startup-ova do nekih od najvećih svetskih kompanija. Pored kontinuiranog rada na poslovima biznis transfera (gde je uključen i u razvoj web platforme koja treba da olakša biznis transfere malim firmama), interesovanja mu sežu ka povezivanju prava, biznisa i sporta, tako da je pored rada na jednom startup-u koji se tiče sporta i član Žalbenog veća ABA lige (Adriatic Basketball Association). Milovan će govoriti na temu „Blokada u odlučivanju u porodičnim kompanijama“ i učestvovaće u panel diskusiji “(Pred)bračni ugovori i nasleđivanje kompanija”.

dr Miloš Vukotić, Docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Miloš Vukotić je docent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Katedri za građansko pravo. Bavi se pretežno naslednim i obligacionim pravom. U poslednje vreme posebnu pažnju posvećuje pitanju nasleđivanja preduzeća i istražuje odnos između naslednog i kompanijskog prava. Miloš će učestvovati na panel diskusiji (Pred)bračni ugovori i nasleđivanje kompanija.

Nikola Tomašević, Predsednik Cross-border Succession Aliance

Nikola Tomašević je advokat i predsednik CBSA (Cross-border Successions Alliance, www.cbsa.eu), međunarodne asocijacije eksperata za nasleđivanje u inostranstvu. Pored osnovne ideje da se kroz saradnju olakšaju i ubrzaju postupci nasleđivanja sa elementom inostranosti, eksperti iz CBSA razmenjuju aktuelne trendove u planiranju nasleđivanja kao i nasleđivanju digitalne imovine. Na panelu (Pred)bračni ugovori i nasleđivanje kompanija jedan od učesnika će biti i Nikola.

Samo uživo, bez kamera!

Kako bismo obezbedili uslove za iskrenu i otvorenu diskusiju program ovog seminara neće biti snimljen niti prikazan na online kanalima – jedini način da čujete naše priče je prisustvo uživo.

Detalje pogledajte na sajtu BIZIT seminara. Vidimo se na BIZIT seminaru!

