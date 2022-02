BlackBerry se ne vraća: Licenca zauvek izgubljena

Krajem prošle godine najavljeno je da se BlackBerry nakon brojnih najava konačno gasi 2022. godine. Iako je doživeo mnoge reinkarnacije, spreman je za poslednji čin, mada mnogi sumnjaju u to, jer se kraj najavljivao više puta do sada.

Ispostavilo se da su priče o svršetku tačne, budući da je BlackBerry rasprodao svoje patente za 600 miliona dolara. Kupila ih je nova kompanija po imenu Catapult IP Innovations Inc, a BlackBerry je opisuje kao projekat koji će sačuvati ono što je ostalo od dobrih ideja. Ni taj plan nije protekao kao što je planirano.

Stručnjaci su u decembru 2021. istakli da je BlackBerry hardver dočekao kraj i da od 4. januara svi telefoni koji koriste softvere ove kompanije – BlackBerry 7.1 ili starije, BlackBerry 10, te tablet operativni sistem BlackBerry PlayBook – više neće biti u funkciji. Postajala je nada da će neki patenti ipak preživeti.

Proizvodi koji se tiču BlackBerry telefona, QWERTY tastatura i BlackBerry Messengera (BBM) je trebalo da potraju još malo. Radilo se o projektu koji su neki zvali i „Zombi BlackBerry“, budući da je kompanija sa strane dobila patente, s ciljem da oživi mrtve uređaje i pokuša da vrati bar delić stare slave.

Kupac Catapult IP Innovations je zbog kupovine ušao u ozbiljne dugove, a neki pretpostavljaju da BlackBerry proizvode planira da unovči tako što će ubuduće tužiti one koji kopiraju patente koji su sada u njenom vlasništvu. To znači da je BlackBerry izgleda došao do konačnog kraja, a situacija se dodatno zakomplikovala nakon što je kompanija OnwardMobility izgubila licencu za ovaj brend, a s njom je otišla i nada da će se ikada pojaviti novi QWERTY Android telefon.

