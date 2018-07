Blizu 50% Evropljana između 16 i 74 godine je digitalno nepismeno

Potražnja za informatičkim i komunikacijskim tehnološkim stručnjacima brzo raste – čak toliko da će prema Evropskoj komisiji 9 od 10 poslova budućnosti zahtevati digitalne veštine. Međutim, 169 miliona Evropljana, starosti između 16 i 74 godine, što znači njih 44%, nema osnovne digitalne veštine.

To znači da su prednosti koje digitalizacija može da podstakne privrede pojedinih zemalja, doslovno ugrožene, jer Evropa ne uspeva da proizvede dovoljno informatičkih stručnjaka. Dodatno pogoršava situaciju činjenica da se zbog brzine razvoja tehnologije taj jaz još produbljuje. Predviđa se da će u evropskom IT sektoru do 2020. biti 500.000 nepopunjenih poslova. Svaka kompanija ili ustanova, velika ili mala, može da doprinese eliminisanju sve većeg jaza u digitalnim veštinama, bilo njegovim smanjivanjem sopstvenim delovanjem ili širom obukom za usvajanje potrebnih veština. Evo tri koraka kojima kompanije to mogu to postignu:

Moderno regrutovanje kadrova

Kako se poslovni svet i tradicionalne poslovne funkcije radikalno menjaju, sa njima moraju da se menjaju i ljudski resursi i funkcije regrutovanja kadrova. Diversifikacija procesa regrutovanja zahteva ozbiljno razmatranje koje vrste inicijativa najbolje privlače pojedince sa kvalitetnim skupom digitalnih veština. Tradicionalni pristup neće uvek upaliti sa digitalnim talentima, ipak stavljanje njihovih ključnih interesa u prvi plan može da dovede do željenog ishoda.

Na primer, britanski lanac samoposluga Sainsbury’s je hteo da namami digitalne talente. Odlučili su da pokrenu kampanju za regrutovanje zasnovanu na igrici Space Invaders – ogromnoj kulturološkoj referenci koja se obično povezuje sa obožavaocima tehnologije. Inicijativa je bila vrlo uspešna: ne samo u ciljanju željenih grupa potencijalnih zaposlenih, nego je i projektovala imidž robne marke fokusiran na digitalno napredno okruženje kao suprotnost svojim tradicionalnijim maloprodajnim korenima. Bez obzira o kojoj se branši radilo, svaka kompanija koja upotrebi svež pristup pri regrutovanju privući će prave talente. Ključno je obezbediti da korišćene metode budu usklađene sa onim što kompanija želi da postigne.

Ulaganje u talente

Sa napretkom tehnologije neće više biti dovoljno samo privući najbolje talente – talenti zahtevaju ulaganja. Priprema radne snage za budućnost se delom sastoji od obuke i ulaganja u njihove veštine, a delimično od podsticanja da prihvate nove načine rada u sve više digitalnim okruženjima. To može početi sitnicama: na primer, zaposleni se mogu podsticati na druženje sa ljudima iz drugih sektora, kako bi se negovala kultura deljenja i učenja. Pored toga, može da obuhvati i inicijative kao što su angažovanje spoljnih predavača kako bi se upoznali sa novim tehnologijama i tehnološkim trendovima, prilagođene prilike za obuku kojima im se predstavljaju novi načini rada. Zatim relevantne nagrade za zaposlene i specifična ulaganja u poslove sa početka ponude kako bi zaposleni koji komuniciraju sa klijentima rasli zajedno sa ambicijama kompanije.

Jedna od kompanija koje već ozbiljno ulažu u talente je, očekivano, Google. Prošle godine je, na primer, ova kompanija obučila milion mladih Afrikanaca da podrže rast digitalne industrije tog kontinenta i iz temelja promene prirodu svojih delatnosti medija i oglašavanja.

Unapređivanje obuke i razvoja

Potencijalna vrednost koju kompanijama nude digitalna rešenja u krajnjoj liniji zavise od mogućnosti da zaposleni pravilno koriste te tehnologije.

Proaktivnost kroz predviđanje potreba za obuku i organizovanje programa obuke za zaposlene; podsticanje zaposlenih da nađu predavanja koja žele da odslušaju – sve su to jednostavni načini kojima se obezbeđuje da unapređivanje veština bude vruća tema razgovora i nešto o čemu se stalno razmišlja. U međuvremenu, neke kompanije koriste inovativni pristup, podstičući zaposlene organizovanjem hakatona radi razvoja kreativnih rešenja za neki problem – to ne samo da angažuje zaposlene, nego i poboljšava njihovo opšte informatičko znanje.

Jasno je prepoznatljiv imperativ današnjih radnika da prate digitalne trendove – 95% zaposlenih smatra da su im potrebne nove veštine da bi ostali relevantni na svojim radnim mestima. Kompanijama ostaje da isprate neophodnost radnika da se upute u nove, digitalne veštine.

Autor: Goran Sretenoski, direktor Canon Adria

Podelite s prijateljima

Tweet